GOD SHAVE THE KING – IL PRINCIPE WILLIAM, SU CONSIGLIO DELLA MOGLIE KATE, SI RASA A ZERO – DELIRIO SUI SOCIAL: “SEMBRA UN’IGUANA”, “COSI’ PARE PIU’ VECCHIO” – PER IL SUO NUOVO TAGLIO IL DUCA DI CAMBRIDGE AVREBBE SBORSATO 204 EURO. UNA CIFRA UN TANTINO ESAGERATA IN UN MOMENTO IN CUI LA CORONA NON SE LA PASSA BENISSIMO – LE PRESE IN GIRO DEL PRINCIPE HARRY

Chiara Dalla Tommasina per www.iodonna.it

william

God shave the king, (letteralmente, Dio rasi il re!) Una piccola ma spassosa storpiatura del titolo dell’inno nazionale inglese, God save the Queen, descrive bene l’ultimo look adottato dal principe William. Il duca di Cambridge, secondo in linea di successione sul trono britannico, durante una visita all’Evelina London Children’s Hospital di Londra ha mostrato un taglio drastico, apparendo davanti al personale della struttura e ai piccoli degenti con i capelli rasati a zero. Un vero buzz cut, come quelli di moda tra molte star (uomini e donne, in verità)

Che William abbia sempre avuto consapevolezza della “penuria” di capelli sul suo capo è cosa nota: in passato aveva già ironizzato su questo aspetto. Lo scorso settembre, per esempio, rivolgendosi al parrucchiere Taz Kabriadurante una visita a un caffè gestito da homeless, gli aveva detto: «Ho pochi capelli, con me tu non avresti molto lavoro».

E pare che il tema di che cosa ha (o non ha, soprattutto) letteralmente in testa William sia ormai un divertente topic anche per gli altri membri dellafamiglia reale. Durante il tradizionale wedding breakfast, nel giorno delle nozze tra William e Kate, Carlo, padre dello sposo, aveva tenuto un discorso tra il serio e il divertente parlando anche dei (radi) capelli del figlio. «Uno degli aspetti di quando si invecchia è che i tuoi figli diventano più alti di te, così riescono a vedere la tua pelata», aveva detto, scherzando, il primogenito della Regina, «nel mio caso, io posso vedere la sua», indicando William e facendo ridere tutti i presenti.

william

Com’era prevedibile, il nuovo look di William non ha lasciato indifferenti i social network, che hanno eletto l’hashtag #princewilliam tra gli hot topicsdella giornata: gli utenti Twitter si sono equamente divisi tra chi apprezza il suo nuovo e drastico taglio, con commenti come “Sembra felice e sicuro di sé, quindi… è sexy” e “Pelato è bello“, a chi lo preferiva con i suoi (pochi) capelli, argomentando che ora “Appare più vecchio” oppure “Sembra un’iguana“.

A mettere d’accordo tutti gli utenti social sembrerebbe essere, però, lo sdegno verso la cifra pagata da William per rasarsi: il principe ha sborsato al parrucchiere Joey Wheeler ben 180 sterline (l’equivalente di 204 euro) per questa acconciatura. E in un momento in cui la Corona non se la passa benissimo, a tutti pare un compenso un po’ esagerato, tanto più per una semplice passata di rasoio.

Il Mirror sostiene che la decisione di rasarsi di William sia stata un po’ indirizzata, se non proprio “manovrata”, da Kate, che avrebbe indicato al marito, a sua volta consigliata dal suo parrucchiere personale Richard Ward, il cambio di look. Decisione, questa, accettata di buon grado dal principe: pare che non ne potesse più delle prese in giro del fratello Harrysulla sua calvizie sempre più evidente.

william Prince William and Kate Middleton-Testino