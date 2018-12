GRASSO È BELLO? – UNA MODELLA CURVY DI 28 ANNI HA PERSO IL LAVORO ED È DIVENTATA UN BERSAGLIO SUI SOCIAL DOPO AVER DECISO DI DIMAGRIRE – LA DONNA AVEVA INIZIATO A SENTIRSI SEMPRE STANCA E PRIVA DI ENERGIE E HA DECISO DI DARE UN TAGLIO AI SUOI 80 CHILI: MA I SUOI FAN E LA SUA AGENTE NON L’HANNO PRESA BENE…

Quando ha iniziato a sentirsi sempre stanca e priva di energie ha capito che non poteva più andare avanti in quel modo. Il suo peso le stava distruggendo la vita, anche se fino a quel momento le aveva dato la possibilità di diventare una famosa modella curvy. Oggi Lilli Luxe, 28 anni, originaria dell'Ohio, combatte un’altra battaglia: da quando ha perso 10 chili le offerte di lavoro hanno iniziato a scarseggiare e i fan sui social la additano come una traditrice.

Lilli per anni si è ispirata a donne come Marylin Monroe ed era felice delle sue curve. Pesava 80 chili e mostrava orgogliosamente le sue forme sui social. Un fisico abbondante che le ha permesso di finire nel mirino di un’agenzia di moda che le ha proposto un contratto di lavoro.

Per anni ha lavorato come modella curvy, ma nel 2016 ha iniziato a stare male. «Avevo sempre sonno, mi sentivo priva di energie» ha raccontato Lilli, che da quel momento ha deciso di iniziare a fare attività fisica e ad andare in palestra. Una decisione che non è stata presa bene dalla sua agenzia, che ha iniziato a proporle sempre meno lavori, e dai fan sui social che hanno iniziato a insultarla a chiamarla traditrice solo per il fatto di aver deciso di stare meglio.

«Alcuni mi dicevano che preferivano com’ero prima, ma io volevo solo sentirmi in grado di fare una vita normale - ha concluso - Oggi mangio sano e ho capito quanto il mio peso dipendesse dal cibo. Sono contenta della scelta che ho fatto».

