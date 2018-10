LA GRECIA TREMA – VIOLENTISSIMO TERREMOTO AVVERTITO NELLA NOTTE NEL PELOPONNESO. MAGNITUDO 6,8 – PAURA IN SICILIA, CALABRIA E PUGLIA – VIDEO! LA SCOSSA IN DIRETTA TV: IL BOTTO SEMBRA UNA BOMBA

Un violentissimo terremoto è stato avvertito alle 0.54 sulla costa occidentale del Peloponneso, in Grecia, 38 chilometri a sud dell'isola di Zante. L'istituto nazionale di vulcanologia ha rilevato una magnitudo di 6.8 a profondità di dieci chilometri. La scossa, molto forte, è stata avvertita anche nel meridione, e soprattutto nella Sicilia orientale, in Calabria e in Puglia. Segnalazioni sono giunte persino da Napoli,

Gravi danni risulterebbero sulla costa occidentale greca e sulle isole di Zante (Zacinto) e Cefalonia. Gente in strada sulle isole greche. Il Centro Allerta Tsunami dell'Ingv ha diramato il messaggio di 'Fine Allerta' dopo avere verificato che le variazioni del livello del mare sono tornate ai livelli di prima del terremoto in Grecia.

In nottata infatti per le coste di Calabria, Basilicata, Puglia, Sicilia (Ionio) l'allerta era arancio con possibili variazioni del livello del mare inferiori a 1 metro. Si consigliava di stare lontani da coste e spiagge». Questo l'alert dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.

Migliaia di telefonate ai vigili del fuoco da Messina e Catania a Cosenza e Lecce. Sui social si parla di una scossa prolungata avvertita distintamente, Grande paura anche sull'isola di Malta.

