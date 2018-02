LA GUERRA COME NON L'AVETE MAI VISTA - I CARRI ARMATI DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE A COLORI: DAL NORDAFRICA ALL’ASIA, SI VEDONO IN AZIONE GLI SHERMAN INGLESI E I PANZER TEDESCHI, E IL MATILDA II, UN ESEMPLARE UNICO DI CARRO ARMATO PER FANTERIA UTILIZZATO DAGLI INGLESI. LE FOTO INEDITE

Dal ‘Daily Mail’

I carri armati dei nazisti e degli alleati - che dal Nordafrica all’Asia hanno combattuto duelli epici in ogni angolo del mondo - sono state colorizzate e riportate in vita da un appassionato ricercatore inglese. Queste immagini affascinanti riprendono alcuni dei carrarmati più celebri della Guerra, tra cui l’onnipresente Sherman, ma anche i temuti cacciacarri, i temutissimi Panzer tedeschi e un esemplare unico di carro armato per fanteria utilizzato dagli inglesi, il Matilda II.

Queste fotografie colorizzate mostrano scatti mai visti prima d'ora delle macchine belliche utilizzate durante la Seconda guerra mondiale. I carri armati che si sono scontrati dal deserto nordafricano, ai paesi europei fino alle giungle asiatiche sono stati riportati alla luce grazie a un meticoloso lavoro di restauro.

Le foto mostrano un comandante inglese e una truppa indiana dentro un carro armato Sherman che va incontro a un elefante in Birmania, un altro Sherman dell’Armata francese che sbarca sulle spiagge della Normandia e il famoso M10 americano che fa fuoco vicino a Saint Lo.

Tra gli altri incredibili scatti si possono vedere i cacciacarri americani che avanzano in una nebbia fitta per fermare l’offensiva tedesca durante l’Offensiva delle Ardenne, un Tiger tedesco guidato a grande velocità e i carri Sherman che trasportano le fanterie verso l'iniziio dell’Operazione Greenwood, in Normandia.

Queste vecchie fotografie sono state restaurate dall’ingegnere e progettista Paul Reynolds, 48 anni, di Birmingham: “Non ho un messaggio personale da mandare, lo fa il contenuto delle foto al mio posto, ad ogni modo sono fiero che la colorizzazione di queste foto possa rendere le persone più consapevoli di quello che accadde durante le due Guerre Mondiali.

1943 il generale Montgomery a fianco di un carro m3 in nordafrica

uno sherman m4 bloccato su un fiume a okinawa la battaglia fu devastante uno sherman incontra un elefante birmania 1945 uno sherman guidato dalle truppe inglesi a frisa in italia uno sherman dell’armata francese sbarca in normandia 2 agosto 1944 cacciacarri americani avanzano nella nebbia durante 20 dicembre 1944 il cacciacarri americano m10 bessie sbarca in normandia 1944 panzer iv della 35ma divisione di fanteria durante l’offensiva delle ardenne 1945 sherman americani che trasportano la fanteria della terza divisione luglio 1944 m4 sherman il piu usato dagli stati uniti durante la seconda guerra un cacciacarri m36 durante l’offensiva delle ardenne un cacciacarri m10 degli alleati nell’ovest della francia febbraio 1945 un carro inglese avanza vicino catania 4 agosto 1943 un m10 americano durante una battaglia vicino a saint lo giugno 1944 un carro sovietico js 2 con una scritta in tedesco della wehrmacht un m26 americano un priest m7 delle truppe americane in una cittadina francese un tiger tedesco riverniciato dalle truppe un matilda ii del 7mo reggimento di sua maesta 19 dicembre 1940 uno sherman recuperato dal fiume biferno vicino milano ottobre 1943