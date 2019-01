HOLLYWOOD BABILONIA – DIO LI FA BELLI E POI LI ACCOPPIA: BRAD PITT E CHARLIZE THERON SI SONO INNAMORATI. LA COPPIA SI FREQUENTEREBBE DA POCO PIÙ DI UN MESE E PER ORA ENTRAMBI VORREBBERO MANTENERE UN BASSISSIMO PROFILO - "SI CONOSCONO DA UN PO’ DI TEMPO. IRONICAMENTE È STATO L’EX DI LEI, SEAN PENN, A PRESENTARLI. MA DA QUEL MOMENTO..." - HOT PIC

La notizia la lancia come una bomba il The Sun, uno dei tabloid più importanti della Gran Bretagna: Brad Pitt e Charlize Theron si sono innamorati. La coppia, stando a quanto riporta il quotidiano, si frequenterebbe da poco più di un mese e per ora entrambi vorrebbero mantenere un bassissimo profilo, senza coinvolgere i rispettivi figli. «Si conoscono da un po’ di tempo», spiega il giornale. «Ironicamente è stato l’ex di lei, Sean Penn, a presentarli. Ma da quel momento è la relazione si è sviluppata»

Charlize e Brad sono stati visti insieme lo scorso weekend dopo aver passato la serata al cinema, sebbene separatamente. Lui, infatti, era a una proiezione privata di Se la strada potesse parlare, di cui è tra i produttori, mentre lei era ospite a un party per Roma che si teneva allo Chateau Marmont di Los Angeles. «La nostra fonte dice che Brad a tarda sera è andato anche lui allo Chateau, si è cambiato e ha raggiunto Charlize al bar. Lei beveva un cocktail a base di vodka, mentre lui si è limitato all’acqua minerale», scrive il The Sun, descrivendo i due come affettuosi nei confronti l’uno dell’altra. «Brad sembrava in ottima forma e tutti e due molto felici».

Sia Brad Pitt che Charlize Theron sono abituati a frequentare celebrità come loro. Tra le ex dell’attore, oltre alle moglie Angelina Jolie e Jennifer Aniston, ci sono attrici altrettanto famose come Gwyneth Paltrow e Juliette Lewis, mentre lei, dopo 10 anni con Stuart Townsend, ha avuto storie con colleghi come Alexander Skarsgard e Keanu Reeves e ha quasi sposato Sean Penn.

