19 gen 2019 15:07

IDIOTI SI NASCE O SI DIVENTA? UN 27ENNE SI È LANCIATO DALL'UNDICESIMO PIANO DELLA NAVE DA CROCIERA "SYMPHONY OF THE SEAS" DELLA ROYAL CARIBBEAN – L’UOMO SI È FATTO FILMARE DAGLI AMICI PERCHÉ VOLEVA ESSERE IL PROTAGONISTA DI UN VIDEO VIRALE, MA LA COMPAGNIA NON L’HA PRESA BENE: PER LUI VACANZA FINITA E IL DIVIETO A VITA DI IMBARCARSI SU UNA LORO NAVE… (VIDEO)