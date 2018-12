IERI GLI NCC, OGGI I TASSISTI: OGNI GIORNO È BUONO PER BLOCCARE ROMA – TAXI FERMI PER PROTESTA CONTRO LA RETROMARCIA DEL GOVERNO SULLA NORMA CHE DOVREBBE REGOLARE IL SETTORE DEL "NOLEGGIO CON CONDUCENTE" – 500 TASSISTI IN PRESIDIO SOTTO IL SENATO E CAOS TOTALE A TERMINI E FIUMICINO: TURISTI E VIAGGIATORI NEL PANICO – VIDEO

Una giornata nera per i trasporti e la viabilità a Roma. E' in corso una protesta dei tassisti e il servizio si sta progressivamente fermando all'aeroporto di Fiumicino e alla stazione Termini.

I tassisti, riuniti questa mattina proprio al Leonardo da Vinci, hanno appreso che il governo starebbe facendo marcia indietro su alcune parti dell'emendamento presentato ieri in commissione al Senato. Emendamento che disciplina il settore Ncc. Circa 500 tassisti sono in presidio sotto il Senato e chiedono di essere ricevuti dalle autorità.

Un tassista, che avrebbe dovuto prendere servizio all'aeroporto di Fiumicino, ha segnalato che alcuni colleghi in assemblea all'aeroporto di Fiumicino gli avrebbero impedito di entrare nel parcheggio e iniziare a lavorare.

A Fiumicino, al momento, non si registrano disagi particolari per i passeggeri e fuori dalle aerostazioni non ci sono file. Molti viaggiatori - spiegano da Adr, Aeroporti di Roma - stanno ricorrendo a mezzi alternativi quali bus e treno "Leonardo Express" per raggiungere la Capitale. La società di gestione Aeroporti di Roma ha messo a disposizione il proprio personale per indirizzare i passeggeri verso treni e mezzi alternativi. Sono disponibili anche bus gestiti da Adr, in caso di necessità.

