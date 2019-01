DAGONEWS

Quando è intervenuto per sedare una rissa esplosa durante un’orgia, mai avrebbe pensato di trovare in quella stanza sua moglie. Eppure lui, con aplomb impeccabile, ha calmato gli animi quasi mettendo in atto nella sua mente una dissociazione che ha stupito tutti coloro che sapevano che si stava consumando un dramma.

I protagonisti del fattaccio sono tre cadetti di Ciudad Victoria che hanno deciso di affittare una camera per fare un’orgia. Hanno chiamato due donne e si sono chiusi in una stanza per dare il via a una maratona sessuale.

Ma in poco tempo quella giornata di sesso si è trasformata in un disastro totale: le due donne hanno iniziato a litigare perché una pensava che l’altra si fosse “intrattenuta” un po’ troppo con uno degli uomini. Tra le due è scoppiata una rissa e in breve tempo si è passato al lancio di bottiglie.

Gli albergatori hanno chiamato la polizia e, per sedare gli animi, è intervenuto un povero agente che ha scoperto che una delle donne era sua moglie: alla fine l’uomo ha afferrato la compagna per un braccio e l’ha portata via.

