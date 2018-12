Sex Island: la crociera del sesso più scatenata al mondo

DAGONEWS

Un "diario" scritto da un dentista sposato che ha preso parte alla quattro giorni di sesso, droga e orge sulla “Sex Island” è stato pubblicato dal Daily Mail. L’autore sarebbe un "Ryan di New York", un’identità che potrebbe essere di fantasia per preservare la sua vita privata.

Secondo quanto si legge, Ryan ha notato che nelle prime ore c’era una certa tensione sessuale e gli uomini si limitavano ad ammirare le bellissime ragazze messe a disposizione. Ma non lui. Ryan, infatti, ha raccontato di aver scelto le due ragazze più belle con cui si sarebbe accompagnato.

«L’alcol scorreva a fiumi e io ho portato le due ragazze in camera da letto sullo yacht. Dopo ore di sesso ci hanno detto che dovevamo scendere sull’isola e io le ragazze siamo passati da una camera all’altra, ma siamo crollati. Alle 17.30 mi hanno svegliato per la cena: lo spettacolo serale comprendeva una lap dance dedicata a un ragazzo che festeggiava il compleanno.

Gli altri lo guardavano con invidia. Poco dopo che il night club ha aperto hanno iniziato a offrirci droghe di ogni tipo. Ho sniffato cocaina su due donne, prima che le ragazze iniziassero a esibirsi in uno show lesbo.

Un uomo in stile macho ha accettato la sfida di unirsi a loro e poco dopo è scoppiata una grandissima orgia, ma io ero troppo “fatto” per ricordarmi qualcosa. L’indomani c’era un sexy torneo di golf: il premio per il vincitore era un rapporto sessuale con 100 ragazze per 15 minuti.

Subito dopo erano previste lezioni di salsa in topless, ma io e il macho siamo andati con alcune ragazze nella mia stanza per una mini orgia. Ci eravamo fatti delle foto, ma poi le ho eliminate perché avevo paura che mia moglie le potesse vedere. I momenti salienti del resto della serata includono il ritorno al club e alcuni uomini che hanno pagato per avere più ragazze».

Dopo un'altra notte di sesso inarrestabile, Ryan si è svegliato alle 12.30, senza aver mai contattato la moglie. Durante l’ultimo giorno era prevista una partita di strip tennis, in cui i giocatori rimuovevano un capo di abbigliamento a ogni punto dell’avversario. «Il momento clou della sua giornata è stata una gara sulle moto d’acqua: vedere le ragazze nude con i seni che ballavano è stato meraviglioso».

