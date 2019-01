INCONTRI RAVVICINATI DEL TERZO TIPO – DOPO 45 ANNI DI SILENZIO, PARLA CALVIN PARKER, UNO DEI PROTAGONISTI DEL PRESUNTO RAPIMENTO ALIENO DI PASCAGOULA DEL 1973 – “IO E IL MIO AMICO CHARLES STAVAMO PESCANDO QUANDO SIAMO STATI ACCECATI DA UN RAGGIO LUMINOSO. GLI ALIENI CI TRASCINARONO DENTRO LA NAVICELLA E IO VENNI ISPEZIONATO SU UN LETTINO. C’ERA UNA CREATURA PIÙ UMANA CHE MI INFILÒ LE DITA IN GOLA E…” (VIDEO)

DAGONEWS

Per 45 anni ha preferito starsene in silenzio. Dopo aver raccontato una delle più famose storie di rapimenti da parte di alieni, quella di Pascagoula del 1973, ora Calvin Parker ha deciso di scrivere un libro e rilasciare una rara intervista all’emittente WALA in cui ripercorre i dettagli di quella notte.

All’epoca dei fatti Calvin Parker, 19enne operaio di un cantiere navale, raccontò di essersi trovato, insieme al suo collega e amico Charles Hickson, a pescare sulle rive del fiume Pascagoula, quando entrambi vennero accecati da un raggio luminoso. «Quando sono riuscito a mettere le immagini nuovamente a fuoco ho visto tre creature che venivano verso di noi».

Parker ha ricordato che le creature erano «alte probabilmente un metro e mezzo. Si muovevano meccanicamente e si spostavano levitando a pochi centimetri dal pavimento. Due di loro hanno afferrato Charlie, uno mi ha messo le mani addosso e mi ha trascinato dentro la navicella. C'era una sorta di stanza per gli esami e la creatura mi fece stendere su un tavolo. Non potevo muovermi. Tutto quello che potevo fare era guardare. Un dispositivo delle dimensioni di un mazzo di carte venne poi giù dal soffitto. Si librava a circa 30 centimetri davanti ai miei occhi e poi si spostò sul lato destro della mia testa, poi sul sinistro, prima di allontanarsi nuovamente.

Fu in quel momento che fece ingresso una creatura dall’aspetto femminile. Sembrava completamente diversa dagli altri. Aveva le dita regolari, si avvicinò, mi pizzicò su una guancia e poi mi infilo le dita in gola, cercando di raggiungere la cavità nasale. In quel momento mi fece male, iniziavo a soffocare e lei telepaticamente mi disse: “Non aver paura, non ti faremo del male”».

Parker ha poi raccontato che gli alieni li abbandonarono sulla riva del fiume. Sconvolti, passarono 45 minuti fermi in macchina prima di andare alla polizia per raccontate tutto.

L'ex sceriffo della contea di Jackson, Glenn Ryder, raccontò di averli visti veramente sconvolti, ma per testare l’autenticità del loro racconto li lasciò soli in una stanza, accendendo a loro insaputa un registratore. «Devo andare a casa, andare a letto, prendere delle pillole o qualcosa del genere, vedere il dottore. Sto crollando» disse Parker in quel momento. I due, dunque, continuarono a parlare in maniera concitata, riferendosi a ciò che era successo come a un fatto che li aveva sconvolti.

«Quella notte è successo qualcosa a quei due - disse Ryder - Non fingevano paura. Erano spaventati e completamente scioccati».Hickson scrisse un libro sul suo incontro e ne ha parlato numerose volte prima di morire nel 2011.

Parker è rimasto lontano dai riflettori per 45 anni, ma dopo aver subito un ictus e aver avuto due interventi a cuore aperto, ha deciso che era il momento di scrivere un libro sulla notte che gli ha cambiato la vita. "Pascagoula - The Closest Encounter: My Story" è stato pubblicato a luglio.

«Non puoi davvero scrivere tutto quello che è successo. Non lo sai davvero. Non so cosa sia successo, so che è successo qualcosa» ha concluso Parker.

