18 feb 2018 16:30

INCUBI MARINI - IL MYXINIDAE: UN VISCIDO SERPENTONE DOTATO DI UNA BOCCA SPAVENTOSA IN GRADO DI SOFFOCARE GLI SQUALI CON IL SUO MUCO - NON SOLO: E' NATO SENZA CERVELLO, E' CAPACE DI CAMBIARE SESSO A PIACIMENTO, FAR SCAPPARE QUALUNQUE PREDATORE, E TURBARE I VOSTRI SOGNI - VIDEO!

Ogni volta che i Myxinidae sono stressati o in pericolo, secernono grandi quantità di muco viscido dai loro pori, un meccanismo perfetto di difesa contro i predatori famelici. Se uno squalo si avvicina, la melma può soffocare il predatore intasandogli branchie e bocca. Nel video vediamo parecchi predatori fallire miseramente nel tentativo di mangiarsi una Myxinidae…