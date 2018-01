INDIA A MISURA D’OMO: IL PRINCIPE GAY, EREDE DEL MARAJAH, OFFRE IL PALAZZO ALLA COMUNITÀ OMOSESSUALE - L'OSTELLO FA SCANDALO MA LA CORTE SUPREMA DI NEW DELHI HA IN CALENDARIO UNA REVISIONE DELLA NORMATIVA CHE ANCORA PROIBISCE LE RELAZIONI GAY...

G.Sant. per il Corriere della Sera

MANVENDRA SINGH

Il principe Manvendra Singh Gohil, erede del maharaja di Rajpipla nello Stato indiano del Gujarat, è stato diseredato dalla famiglia quando dieci anni fa ha dichiarato pubblicamente di essere omosessuale.

La madre acquistò una pagina di giornale per ripudiarlo. L' India ha ereditato dall' Impero britannico la democrazia e la lingua inglese, ma anche la legge vittoriana che punisce «carnal intercourse against the order of nature with any man, woman or animal». Tradotto senza parafrasi, in una sola parola: la sodomia, anche se consensuale e tra persone adulte. Il dibattito sulla sua abrogazione infuria ancora, 70 anni dopo la fine dell' era coloniale del Raj.

Ora Gohil, che a 52 anni è l' unico principe apertamente gay in India, ha deciso di ristrutturare il suo antico palazzo e la proprietà che si estende su 15 acri di terra, trasformandolo in ostello per la comunità Lgbt.

«In India le persone che si dichiarano gay o lesbiche o bisessuali o transgender subiscono pressioni insostenibili, anche dalle famiglie, sono costrette a finti matrimoni o vengono cacciate di casa.

Spesso non hanno un posto dove andare. Io non avrò figli e possiedo un grande palazzo, per questo ho deciso di metterlo a disposizione», ha detto il principe alla Reuters. Nelle molte stanze della residenza nobiliare ci saranno alloggi per chi è emarginato solo per aver manifestato apertamente la propria identità sessuale, strutture mediche e altre per l' insegnamento dell' inglese e di mestieri artigianali.

Gohil ha costituito da tempo una fondazione caritatevole, il Lakshya Trust, e in passato è stato invitato nello show di Oprah Winfrey.

I discendenti dei maharaja godono ancora di popolarità in India e il coraggio di Gohil ha aiutato a far avanzare la causa della comunità Lgbt, ha detto Harish Iyer, attivista dei diritti omosessuali che conduce una trasmissione alla radio. «Ora nelle grandi città come Delhi e Mumbai abbiamo molti spazi «Lgbt-friendly», ma in Stati conservatori come il Gujarat e nei piccoli centri siamo molto indietro, per questo avere il principe con noi è ancora più importante», ha spiegato Harish alla Reuters.

Nel Raj britannico la legge sulla sodomia fu introdotta nel 1860 da James Bruce, ottavo conte di Elgin e viceré dell' India. Il nobiluomo temeva che soldati e funzionari si facessero «corrompere dai vizi dell' Oriente» e cadessero in tentazione. Nel 2008, il ministero dell' Interno indiano difese la legge vittoriana con questa motivazione: «Non è separata dalla società, riflette solo la percezione sociale».

Ora la Corte suprema di New Delhi ha in calendario una revisione della normativa che ancora proibisce le relazioni gay.

