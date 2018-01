INFERNO DI FUOCO IN AUTOSTRADA, SI INCENDIA CISTERNA VICINO BRESCIA, 6 MORTI TRA CUI 2 BIMBI – UN CAMION HA VIOLENTEMENTE TAMPONATO UN’AUTO CHE HA URTATO UN ALTRO MEZZO CHE TRASPORTAVA LIQUIDI INFIAMMABILI E CHE SI E’ INCENDIATO – VIDEO

da corriere.it

autostrada A-21 cisterna a fuoco

Sei persone, tra cui due bambini, sono morte in un incidente stradale sull’autostrada A21, alle porte di Brescia. Secondo la ricostruzione, un camion ha violentemente tamponato un’auto con targa francese ferma in coda per un precedente incidente, che a sua volta ha urtato un altro mezzo che trasportava liquidi infiammabili e che si è incendiato. Hanno perso la vita in sei: le due persone che viaggiavano sulla vettura con i loro bambini, e i conducenti dei tir.

In cinque sono rimasti carbonizzati. Il mezzo pesante ha preso fuoco e la colonna di fumo si è vista da chilometri di distanza. Quando i vigili del fuoco sono riusciti a spegnere le fiamme il dramma è apparso in tutta la sua gravità. Sul posto anche gli agenti della polizia stradale di Brescia e di Cremona. L’autostrada è stata chiusa con conseguente caos per la viabilità.

