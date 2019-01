INFERNO DI FUOCO - UN BOEING 707 DELL'ESERCITO IRANIANO SI È SCHIANTATO A NORD DI TEHERAN DOPO ESSERE USCITO FUORI PISTA DURANTE UN ATTERRAGGIO D’EMERGENZA: A CAUSA DELLA SCARSA VISIBILITÀ L’AEREO È ANDATO A SBATTERE PRIMA CONTRO LA BARRIERA DI PROTEZIONE E POI CONTRO LE CASE DI UN COMPLESSO RESIDENZIALE – IL BILANCIO È DI 15 MORTI (VIDEO)

Da "tg24.sky.it"

incidente aereo iran 6

Un Boeing 707 dell'esercito iraniano, che trasportava carne acquistata in Kirghizistan, si è schiantato a nord di Teheran, causando la morte di almeno 15 persone. A bordo del velivolo c’erano in tutto 16 membri dell'equipaggio.

Tra questi l'ingegnere di volo, ritrovato vivo ma in gravissime condizioni: ricoverato in ospedale, lotta tra la vita e la morte.

Lo schianto dopo un atterraggio d’emergenza

incidente aereo iran 3

L'aereo ha perso il controllo dopo un atterraggio di emergenza per via del maltempo nell'aeroporto Fath, della regione di Alborz: ha perso il controllo ed è uscito dalla pista di atterraggio, andando a sbattere prima contro la barriera di protezione e poi contro le case del complesso residenziale di Safadasht.

Il timore è che lo schianto abbia creato vittime anche tra i residenti del complesso, visto che alcune case sono state distrutte dal velivolo; gli accertamenti sono in corso.

incidente aereo iran 2

L’aereo era partito da Bishkek, in Kirghizistan

La flotta dell'aeronautica militare iraniana è obsoleta. L'Iran non è in grado di acquistare regolarmente aerei nuovi né i pezzi di ricambio. È costretto a procurarseli al mercato nero, per via delle sanzioni statunitensi, fatto che certe volte influisce sulla qualità dei pezzi.

incidente aereo iran 14

Il cargo era partito da Bishkek e trasportava carne, quindi cibo, un altro genere per cui le sanzioni americane non fanno eccezione.

incidente aereo iran 12 incidente aereo iran 11 incidente aereo iran 10 incidente aereo iran 4 incidente aereo iran 9 incidente aereo iran 8 incidente aereo iran 5 incidente aereo iran 7 incidente aereo iran 1 incidente aereo iran 13