Il 21 novembre il missionario John Allen Chau, un americano di 27 anni, è stato ucciso dai membri della tribù che vive nell’isola indiana di North Sentinel. L’isola è abitata dai sentinelesi che da migliaia di anni vive senza quasi alcun contatto con altri esseri umani.

Quasi. Perché i sentinelesi, che fanno parte degli andamanesi (indigeni che vivono nelle remote isole Andamane, nel Golfo del Bengala), hanno una lunga storia di contatti occasionali con il mondo. Ovviamente, non tutti sono stati amichevoli: nel 1880 un colonizzatore britannico rapì sei sentinelesi, mentre nel 2006 i membri delle tribù uccisero due pescatori che pescavano granchi al largo della costa dell'isola.

Ecco gli 11 contatti (di cui si ha traccia) tra i sentinelese e il mondo esterno. Nell'estate del 1867 la Ninive, una nave mercantile indiana, si schiantò su una scogliera vicino a North Sentinel. Ottantasei passeggeri e 20 membri dell'equipaggio arrivarono sani e salvi a riva. Il terzo giorno sull'isola, secondo i resoconti dei sopravvissuti, furono attaccati dai membri della tribù. "I selvaggi erano nudi, con i capelli corti e il naso dipinto di rosso, e aprivano la bocca per produrre suoni come 'pa on ough'. Avevano frecce di ferro» si legge in una testimonianza.

I membri dell'equipaggio si difesero dalla tribù con bastoni e pietre, e alla fine furono salvati dalla Royal Navy britannica, che fece delle isole Andamane una colonia penale.

Alcuni sostengono che Marco Polo sia stato il primo europeo a visitare l'isola. Nel suo diario, nel 1296, parla di cannibali "estremamente brutali e selvaggi, con teste, occhi e denti come quelli di un cane".

Ma si riferiva in generale agli andamanesi in generale, non ai sentinelesi in particolare. Inoltre, gli storici credono che abbia fatto quelle osservazioni basate su alcuni racconti orali e che, dunque, non abbia mai visitato l’isola. Inoltre non c'è alcuna prova che gli andamanesi fossero cannibali

Alla fine del 1800 l'India era considerata uno dei principali avamposti coloniali della Gran Bretagna. Uno dei suoi ufficiali di marina, Maurice Vidal Portman, sovrintendeva alle isole Andamane e Nicobare e documentò le tribù andamane alla fine del 1800. Portman e il suo team, tra cui alcuni indigeni andamani con cui aveva preso, si avventurarono a North Sentinel nel 1880. Si imbatterono in diversi villaggi abbandonati, dove trovarono una coppia di anziani e quattro bambini.

Portman e il suo team li portarono a Port Blair, la capitale delle isole Andamane e Nicobare. La coppia anziana morì rapidamente dopo essersi ammalata, forse per mancanza di difese immunitarie contro le malattie portate dagli inglesi, e i bambini furono rispediti sull'isola con doni. Più tardi, Portman rimpianse quell’esperienza: «Il contatto con gli estranei non ha portato loro altro che danno, ed è motivo di grande rammarico per me che una razza così piacevole si stia rapidamente estinguendo» disse in un discorso alla Royal Geographical Society di Londra.

Nel 1896 un indù condannato fuggì dalla colonia penale di Great Andaman Island su una zattera improvvisata e arrivò a North Sentinel. Un gruppo di ricerca trovò il suo corpo, pochi giorni dopo, «trafitto in diversi punti da frecce e con la gola tagliata» secondo The American Scholar.

Alla fine degli anni '60, l'antropologo indiano Triloknath Pandit - noto anche come T.N. Pandit - iniziò a visitare l'isola di North Sentinel con l’“Anthropological Survey of India”. Con squadre di oltre una dozzina di persone, fece più visite sull'isola per quasi quattro decenni. Nella sua prima visita, nel 1967, partecipò a una spedizione "per fare regali".

«Ci stavano osservando attentamente, e non devono essere stati felici, perché hanno preso i loro archi e le loro frecce - disse al New York Times - L'intero incontro è stato sorprendente: l'uomo civilizzato incontrava l'uomo primitivo». Pandit, con il suo gruppo, non ha quindi avuto contatti diretti con i sentinelesi, ma ci ha provato più volte nel corso della sua carriera presso l'Antropological Survey, raggiungendo finalmente il contatto nel 1991. Anche se Pandit è andato in pensione nel 1992, gli antropologi come Vishvajit Pandya hanno continuato a fare visite regolari.

Sebbene l'India abbia dichiarato l'indipendenza dalla Gran Bretagna nel 1947, North Sentinel, non avendo alcuna conoscenza del mondo esterno, ha operato fondamentalmente come una nazione quasi indipendente. La situazione è cambiata nel 1970, quando un gruppo inviato dal governo sbarcò sulla spiaggia dell'isola e lanciò una tavoletta di pietra proclamandola parte dell'India. Ma dato che i Sentinelesi non hanno alcun rudimento di lingua scritta, nulla è cambiato.

Nel 1974 una troupe cinematografica del National Geographic, alcuni antropologi e alcuni poliziotti visitarono la North Sentinel per girare il documentario "Man in Search of Man" sugli andamanesi. Mentre la loro barca si avvicinava all'isola, i sentinelesi lanciarono loro delle frecce. Imperterriti, alcuni poliziotti scesero a terra in armatura e lasciarono regali di noci di cocco e giocattoli, poi tornarono alla barca. I sentinelesi tirarono più frecce contro di loro, colpendo il regista alla coscia.

Leopold III, re esiliato del Belgio, fece il giro delle isole nel 1975. I dignitari locali lo portarono vicino all'Isola di North Sentinel: anche se non mise piede a terra, un sentinelese «minacciò con una freccia il re che espresse la sua profonda soddisfazione per l'avventura».

Uno degli eventi più importanti sull'isola avvenne nel 1981, quando la nave mercantile Primrose, con 28 marinai a bordo, affondò di fronte all’isola: i 28 superstiti vennero salvati con degli elicotteri dopo due settimane, ma la nave fu assaltata dagli indigeni. Nelle spedizioni successive i sentinelesi vennero avvistati mentre usavano strumenti di metallo, modellati dai resti della nave. Il relitto può essere visto su Google Earth.

Dopo il terremoto e lo tsunami dell'Oceano Indiano del 2004, il governo indiano sorvolò gli elicotteri sulle isole Andamane per vedere come stavano le diverse comunità. Miracolosamente, la zona era intatta. Un sentinelese puntò l'arco e la freccia su un elicottero prima di sparire.

Sunder Raj e Pandit Tiwari furono uccisi nel 2006 mentre dormivano sulla loro barca durante la pesca di granchi sull'isola di North Sentinel (i loro corpi sarebbero stati fatti a pezzi con le asce). I sentinelesi seppellirono i cadaveri, ma alla fine la guardia costiera indiana recuperò uno dei corpi: in quell’occasione furono attaccati dagli indigeni, ma riuscirono a portare a termine la missione.

