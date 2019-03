ISRAELE SI INGAZA CON GAZA – TENSIONE ALLE STELLE IN MEDIO ORIENTE: NELLA NOTTE LANCI DI RAZZI DALLA STRISCIA E ATTACCHI AEREI ISRAELIANI, NETANYAHU RIENTRA DAGLI USA E TUONA: "ABBIAMO DATO UNA RISPOSTA MOLTO POTENTE. HAMAS DEVE SAPERE CHE NON ESITEREMO AD ENTRARE E FARE TUTTI I PASSI NECESSARI COLLEGATI AI BISOGNI DI SICUREZZA DI ISRAELE" – VIDEO

(ANSAmed) Malgrado l'annuncio giunto da Hamas di un cessate il fuoco mediato dall'Egitto, sono proseguiti nella notte i combattimenti fra Israele e le milizie palestinesi di Gaza. Dalla Striscia - aggiorna la radio militare - sono stati lanciati verso Israele una sessantina di razzi che non hanno provocato vittime.

Da parte sua - aggiungono fonti militari - Israele ha colpito nella 15 ''obiettivi terroristici''. Nelle localita' israeliane vicine a Gaza le scuole sono tenute oggi chiuse, per ragioni prudenziali. Nel frattempo il premier Benjamin Netanyahu - che ieri e' stato ricevuto da Donald Trump in un incontro in cui il presidente Usa ha firmato una dichiarazione con cui riconosce la sovranita' israeliana sul Golan - sta adesso rientrando in Israele, dove e' atteso nella tarda mattinata.Netanyahu, Hamas sappia che non esiteremo ad entrare

(ANSAmed) Hamas deve sapere che "non esiteremo ad entrare e fare tutti i passi necessari" collegati "ai bisogni di sicurezza di Israele". Lo ha detto il premier Benyamin Netanyahu dopo essere partito da Washington per rientrare in patria. "Abbiamo dato una risposta molto, molto potente" ad Hamas, ha aggiunto riferito dal suo ufficio. Netanyahu ha detto che appena arrivato in Israele andrà subito al ministero della difesa a Tel Aviv.

