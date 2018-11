16 nov 2018 10:30

ITALIANI BRAVA GENTE – IN VALLE D’AOSTA UNA 48ENNE HA UCCISO I FIGLI DI 7 E 9 ANNI CON UN’INIEZIONE LETALE PRIMA DI TOGLIERSI LA VITA. IN DUE LETTERE LE ULTIME PAROLE DELLA KILLER: “ESISTENZA INSOSTENIBILE” – NEL CASERTANO UN FINANZIERE DI 52 ANNI HA FERITO I SUOCERI E AMMAZZATO LA COGNATA E LA MOGLIE CHE NON VOLEVA LA SEPARAZIONE. POI SI È UCCISO CON UN COLPO DI PISTOLA ALLA TEMPIA