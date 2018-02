IL LAVORO SECONDO AMAZON: SCHIAVITÙ E CONTROLLO - L’ULTIMA TROVATA? UN BRACCIALETTO “INTELLIGENTE” PER MONITORARE LE ATTIVITÀ DEI DIPENDENTI: SARA’ CONNESSO ALL’INVENTARIO E POTRA’ VERIFICARE SE LE MANI DEI LAVORATORI SI STANNO MUOVENDO NEL MODO PIU’ CORRETTO E VELOCE POSSIBILE PER SODDISFARE UN ORDINE - IN ITALIA I DIPENDENTI DI BEZOS HANNO GIA’ SCIOPERATO PER LE CONDIZIONI DI LAVORO…

1 - AMAZON BREVETTA BRACCIALETTI PER MONITORARE DIPENDENTI

(ANSA) - Ottimizzare il lavoro nei magazzini in cui si evadono gli ordini online con braccialetti "intelligenti" per i dipendenti in grado di monitorarne le attività: è l'idea brevettata da Amazon per velocizzare le operazioni di consegna.

amazon jeff bezos

Lo riporta il sito GeekWire. Il sistema pensato dal colosso di Seattle si basa su braccialetti connessi all'inventario e agli ordini, in grado di controllare con precisione se le mani dei dipendenti si stanno muovendo nel posto "giusto". Insomma sapranno se lo staff sta compiendo i passaggi corretti e più veloci per evadere un ordine.

Uno strumento pensato per rendere il lavoro più efficiente ma anche una potenziale forma di controllo che metterebbe a rischio la privacy del lavoratore. Per ora non ci sono indicazioni ufficiali di Amazon sull'effettiva realizzazione dei brevetti, ma il potenziale mezzo di sorveglianza potrebbe far discutere. In Italia i dipendenti di Amazon hanno protestato contro le condizioni di lavoro con uno sciopero in occasione del Black Friday.

telecamera nascosta in un magazzino amazon inglese

I brevetti, depositati da Amazon nel 2016, sarebbero due. I braccialetti, secondo GeekWire, sarebbero anche in grado di inviare ai polsi dei dipendenti delle vibrazioni per indicare eventuali errori. Per gli autori del brevetto, riporta il sito, i dispositivi aggirano il bisogno di sistemi di monitoraggio più complessi e costosi di tipo "visivi" basati sull'intelligenza artificiale come quello alla base di Amazon Go, il negozio senza casse appena aperto a Seattle.

2 - AMAZON: BARBAGALLO, VERGOGNA BRACCIALETTI CONTROLLO-ADDETTI

(ANSA) - "Ne penso tutto il male possibile": così il segretario generale della Uil, Carmelo Barbagallo, commenta l'iniziativa di Amazon che ha brevettato dei braccialetti elettronici per monitorare i lavoratori ."Essersi divisi tra pro global e no global senza pensare alla regolazione, oggi permette alle multinazionali di fare il bello e il cattivo tempo dappertutto nel mondo", ha detto Barbagallo a margine di un convegno al Cnek.

AMAZON PIACENZA

"Dobbiamo fare scioperi 4.0 contro le multinazionali per convincere i governi a fare regolazioni. Bisogna colpirli nel portafoglio. Si fanno piattaforme digitali per fare nuovo caporalato e nuovo sfruttamento .Si mandano i giovani a lavorare a 3-5 euro l'ora, è una vergogna internazionale a cui bisogna mettere rimedio dando più sovranità al sindacato europeo e internazionale", ha concluso il leader della Uil.

3 - AMAZON: MELONI, CON BRACCIALETTO RENDE LAVORATORI SCHIAVI

(ANSA) - "Amazon brevetta un braccialetto elettronico per controllare i suoi dipendenti. Ecco i risultati della globalizzazione incontrollata: lavoratori ridotti a schiavi e costretti a lavorare come fossero in carcere da aziende multinazionali senza scrupoli. Questo non è il nostro modello di sviluppo, questo non è il modello di società che vogliamo. Difendere il lavoro sarà una priorità di FdI al Governo". Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia e candidato premier, Giorgia Meloni.