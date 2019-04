1 apr 2019 12:35

“L'HO UCCISO PERCHÉ ERA TROPPO FELICE” – IL KILLER DEI MURAZZI SPIEGA PERCHE’ HA AMMAZZATO STEFANO LEO: “VOLEVO FA FUORI UN RAGAZZO COME ME, TOGLIERLI TUTTE LE PROMESSE CHE AVEVA...” – IL 27ENNE DI ORIGINI MAROCCHINE HA SPIEGATO CHE DA TEMPO NON RIUSCIVA A USCIRE DALLA DEPRESSIONE. “LA COSA PEGGIORE - AVREBBE DETTO A PROPOSITO DEL SUO PASSATO - È SAPERE CHE IL MIO BIMBO DI 4 ANNI CHIAMA PAPÀ L'AMICO DELLA MIA EX COMPAGNA”