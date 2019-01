“E' UN RAPIMENTO A FINI POLITICI O ECONOMICI” – PARLA IL PADRE DEL RAGAZZO ITALIANO SCOMPARSO IN BURKINA FASO ASSIEME ALLA CANADESE EDITH BLAIS – CI SAREBBERO STATI I PRIMI CONTATTI CON LA BANDA DI RAPITORI - "GLI INQUIRENTI SI STANNO SERIAMENTE DANDO DA FARE E SIAMO FIDUCIOSI…”

Fiorenza Sarzanini per corriere.it

Luca Tacchetto ed Edith Blais sono stati sequestrati. La notizia diffusa in Canada e avvalorata dalla visita del primo ministro Justin Trudeau ai familiari della ragazza, trova conferma in Italia. Tanto che la Procura di Roma — che in un primo momento aveva aperto un fascicolo senza indagati né ipotesi di reato — procede ora per il reato di sequestro di persona a scopo di terrorismo. Ma al momento nessun dettaglio può essere aggiunto proprio perché qualsiasi interferenza potrebbe mettere in pericolo la vita dei due ostaggi.

I ragazzi sarebbero stati presi mentre erano in viaggio in Burkina Faso e sarebbero già arrivate richieste per il loro rilascio che in queste ore vengono analizzate proprio per verificare l’attendibilità di chi si è messo in contatto con le autorità italiane e canadesi. E dunque si sta cercando di accertare se i dettagli forniti per dimostrare la loro esistenza in vita – come sempre avviene in caso di sequestro – siano veritiere.

Lo stesso padre di Luca, Nunzio Tacchetto ha detto qualche ora fa: «L’ipotesi più probabile è che si tratti di un rapimento. Gli inquirenti si stanno seriamente dando da fare e siamo fiduciosi. Penso a un rapimento a fini politici o economici». Sin dall’inizio della vicenda la Farnesina aveva chiesto massimo riserbo, specificando però di aver attivato ogni canale utile sin dal 25 dicembre scorso, quando i familiari avevano presentato una formale denuncia di scomparsa. Il rischio è che i due giovani possano essere nelle mani di un gruppo terroristico e questo renderebbe più complicata la trattativa per il rilascio.

