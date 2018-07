DAGO-ESCLUSIVO - PERCHÉ ELKANN HA SCELTO MANLEY AL POSTO DEL SUCCESSORE, DESIGNATO DALLO STESSO MARCHIONNE, ALFREDO ALTAVILLA? PERCHÉ VUOLE ESSERE IL NUMERO UNO DI FCA, RUOLO CHE IL CARISMA DI MARCHIONNE NON GLI HA MAI PERMESSO. E ALLORA LA SCELTA È CADUTA SU UNA PERSONALITÀ, MANLEY, CHE IL NIPOTE DI GIANNI AGNELLI PUÒ CONTROLLARE – IL TEMPESTOSO INCONTRO CON ALTAVILLA, IL NO DI COLAO E LA STIZZA PER LA LETTERA DI FRANZO STEVENS AL CORRIERE