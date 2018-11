“BISOGNA REGOLARIZZARE LA PROSTITUZIONE” - PARLA SIMONA, ESCORT DI 41 ANNI: "FA BENE LA RAGGI A VIETARE DI PARLARE CON LE PROSTITUTE IN STRADA. NOI CHE LAVORIAMO IN CASA AVREMO PIU' CLIENTI - C'E' UN BOOM DELLE BABY SQUILLO CHE E' UN ALLARME SOCIALE. IO INIZIAI A 38 ANNI PER NECESSITA', LORO LO FANNO SOLO PER SOLDI - IL PERIODO DELL’ANNO IN CUI SI LAVORA DI PIU’ E’…"

Da “I Lunatici” - Radio2 https://www.raiplayradio.it/programmi/ilunatici

Simona, prostituta di 41 anni che esercita in casa a Roma, è intervenuta ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format "I Lunatici", condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta ogni notte dall'1.30 alle 6.00 del mattino.

Simona ha parlato del nuovo regolamento comunale che a Roma vieterà ai clienti di contrattare con le prostitute stradali: "Per noi che lavoriamo in casa è meglio, almeno si fa piazza pulita in mezzo alla strada, dove c'è poca sicurezza sia per le ragazze che per le persone che a loro si rivolgono. La Raggi sta facendo un bel lavoro e per noi aumenterà la richiesta, i clienti che erano soliti andare a cercare prostitute per strada si rivolgeranno a noi".

Simona vuole che la sua professione venga regolarizzata: "Io sono a favore di Salvini quando dice che bisogna regolamentare questo lavoro. Dobbiamo pagare i contributi, le tasse, tutto. Io sarei ben felice se Salvini portasse a termine quello che ha sostenuto in campagna elettorale. Abbiamo sempre problemi con quello che guadagniamo, ma se non versiamo i contributi e non paghiamo le tasse non dipende certo da noi".

La escort, poi, ha parlato di alcune curiosità legate al suo lavoro: "Il momento dell'anno in cui si lavora di meno coincide con quello della chiusura delle scuole. I mariti devono stare dietro ai figli e hanno meno tempo per cercare sesso fuori dalla famiglia. E' logico. Il periodo che precede l'arrivo del Natale, invece, va sempre a gonfie vele. Ci sono più soldi, arriva la tredicesima, si lavora parecchio. Poi dopo le feste magari si lavora di meno, gli uomini spendono soldi tra regalini vari e hanno meno disponibilità economiche. Qualche volta io do anche consigli sentimentali ai miei clienti. Il lavoro della escort non è solo quello di accompagnare le esigenze fisiche degli uomini. Serve un approccio anche psicologico.

Molti giovanissimi cercano le escort: "Sono tantissimi i ragazzi molto giovani che vengono da me. Io essendo abbastanza matura vengo considerata come una milf, per me i ragazzi stravedono. Li attira la figura della donna più grande, esperta, avanti rispetto alle loro fidanzatine".

Secondo Simona c'è un allarme sociale legato alle baby squillo: "Il fenomeno delle baby prostitute è diffusissimo a Roma e nelle maggiori città italiane. Ci sono tantissime ragazze giovanissime che si vendono. La maggior delle escort ormai ha diciotto, diciannove anni. Il fatto delle ragazze giovani che decidono di fare le escort è preoccupante. Io ho iniziato per bisogno, ho 41 anni ed ho iniziato tre anni fa per necessità, l'ho fatto per pagare una casa e mandare avanti mio figlio. Le ragazzine invece si vendono per soldi, per rifarsi il seno, le labbra, per comprare la borsa firmata o il cellulare ultimo modello. Cose che non potrebbero mai avere con uno stipendio normale. E' un problema sociale molto grave che si sta sottovalutando. Queste ragazze di oggi sono abituate ad avere tutto e non sanno cosa significhi fare sacrifici. Si troveranno malissimo, non troveranno mai una persona così ricca da farle stare così bene per tutta la vita. E' allarme baby escort. Ora tutte, anche la ragazza più insospettabile, magari si mette in vendita su Internet".