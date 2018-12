“CESARE BATTISTI POTREBBE ESSERE IN BOLIVIA” – SECONDO L’INTELLIGENCE BRASILIANA L’EX TERRORISTA DEI PAC HA MOLTI CONTATTI NEL PAESE E SAREBBE VISTO FAVOREVOLMENTE ANCHE DAL VICEPRESIDENTE ALVARO GARCIA LINIERA – DOPO DUE TENTATIVI DI ARRESTO E IL MANDATO DI ESTRADIZIONE, BATTISTI È SCOMPARSO NEL NULLA

Da www.adnkronos.com

CESARE BATTISTI CHE BRINDA PRIMA DI TORNARE A SAN PAOLO 2

Cesare Battisti "potrebbe essere in Bolivia". A dichiararlo nella tarda giornata di ieri è stato l'ex giudice brasiliano Walter Maierovitch, già a capo del programma antidroga del paese. Parlando con l'emittente CBN Maierovitch ha detto di essersi consultato con alcuni dei suoi contatti nel servizio di intelligence.

Walter Maierovitch

Tali contatti "sono convinti...che Battisti sia in Bolivia". Le stesse fonti inoltre, secondo Maierovitch, "ritengono che Battisti sia visto favorevolmente dal vicepresidente boliviano Alvaro Garcia Liniera." L'ex terrorista dei Proletari Armati per il Comunismo (Pac), condannato in Italia a due ergastoli per quattro omicidi, si è reso irreperibile dopo l'ordine di arresto emesso da Luiz Fux, giudice del Tribunale Supremo brasiliano. Il presidente uscente del Brasile Michel Temer ha firmato nei giorni scorsi il decreto per l'estradizione in Italia di Battisti.

CESARE BATTISTI A RIO DE JANEIRO I POSSIBILI IDENTIKIT DI CESARE BATTISTI