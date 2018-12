“CESARE BATTISTI E’ SPARITO DA IERI” - L’AVVOCATO DEL TERRORISTA AMMETTE DI NON SAPERE DOVE SIA IL SUO CLIENTE - BATTISTI È STATO VISTO PER ULTIMA VOLTA A CANANEIA, DOVE HA LA RESIDENZA, MARTEDÌ SCORSO, E LA POLIZIA LOCALE LO STA ANCORA RICERCANDO NELLA LOCALITÀ DELLA COSTA DI SAN PAOLO DOVE VIVE DA ANNI…

CESARE BATTISTI

BATTISTI: IL SUO AVVOCATO AMMETTE, È SPARITO DA IERI

(ANSA) - Igor Sant'Anna Tamasauskas, avvocato di Cesare Battisti, ha detto oggi all'ANSA che non sa dove si trova il suo cliente e che sta cercando di mettersi in contatto con lui da ieri, quando è stato reso noto l'ordine di arresto spiccato contro l'ex terrorista da Luiz Fux magistrato del Supremo Tribunale Federale (Stf) brasiliano, senza alcun successo.

CESARE BATTISTI CHE BRINDA PRIMA DI TORNARE A SAN PAOLO 2

BATTISTI: A CANANEIA NON LO VEDONO DA MARTEDÌ

(ANSA) - Cesare Battisti è stato visto per ultima volta a Cananeia, dove ha la residenza, martedì scorso, e la polizia locale lo sta ancora ricercando nella località della costa di San Paolo dove vive da anni. Lo ha detto ai cronisti della Globo l'ufficiale di polizia ch si è presentato oggi nella casa dell'ex terrorista, Tedi Wilson de Andrade, aggiungendo che "abbiamo saputo che stava costruendo un'altra casa in città, e lo cercheremo in vari indirizzi durante la giornata".

CESARE BATTISTI A CORUMBA'

L'ordine di arresto spiccato contro Battisti da Luiz Fux, magistrato del Supremo Tribunale Federale (Stf), è stato reso noto ieri dal telegionale della sera della TV Globo. Siccome le leggi brasiliane vietano che si arresti una persona durante la notte, all'alba di oggi un gruppo di cronisti si è riunito davanti alla residenza dell'ex terrorista. L'automobile di Battisti è parcheggiata davanti alla casa, ma nessuno risponde al campanello né si notano segni di attività al suo interno.