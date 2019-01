“CHE SCHIFO, SONO CICCIONE” – GLI HATER PRENDONO DI MIRA LE FOTO PUBBLICATE SULLA PAGINA FACEBOOK DI ZALANDO PER SPONSORIZZARE LA NUOVA LINEA DI INTIMO DI CALVIN KLEIN: NELLE IMMAGINI ALCUNE MODELLE CURVY INDOSSANO LA LINGERIE COMODA DEL MARCHIO E SUI SOCIAL SI SCATENANO GLI ODIATORI DEL WEB – ECCO COME REAGISCE IL MARCHIO DI E-COMMERCE

Le foto che hanno innescato la polemica, sono state pubblicate sulla pagina Facebook di Zalando lo scorso 12 gennaio.

La società di e-commerce molto famosa qui in Italia si è dovuta difendere da critiche molto aspre, in merito ad alcuni scatti di due modelle curvy in intimo, che sponsorizzano la nuova linea di Calvin Klein. La casa di moda con questa pubblicità ha voluto promuovere il fascino delle donne con una taglia superiore alla 46.

“Che schifo” “Ma sono ciccione”. Questi sono solo alcuni degli ultimi commenti che si leggono sotto gli scatti pubblicati sulla pagina aziendale della società, commenti che sono stati scritti per lo più da donne. Per ovviare alle polemiche, in una nota, è intervenuto la stessa Zalando.

“A noi piace rappresentare e rispettare la bellezza autentica e della diversità delle persone. Allo stesso modo rispettiamo opinioni e gusti diversi e il diritto di esprimerli.” Poi si legge: “Non accettiamo però che la nostra pagina diventi un luogo per diffondere odio e disprezzo. Siamo costretti ad oscurare i commenti”.

