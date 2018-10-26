Stefano Cucchi STEFANO CUCCHI E LA SORELLA ILARIA Stefano Cucchi Stefano Cucchi Stefano Cucchi Stefano Cucchi Stefano Cucchi
“LA FALSA RELAZIONE SU CUCCHI? FIRMAI, MA MICA L' HO FATTA IO” - INTERCETTATO 15 GIORNI FA UN CARABINIERE RIVELA CHE ALTRI MANIPOLARONO LE CARTE – IL PM ATTENDE DI CONOSCERE LA VERSIONE DEI DUE UFFICIALI INDAGATI E VUOLE CAPIRE FIN DOVE E’ COINVOLTA LA SCALA GERARCHICA-
Stefano Cucchi STEFANO CUCCHI E LA SORELLA ILARIA Stefano Cucchi Stefano Cucchi Stefano Cucchi Stefano Cucchi Stefano Cucchi
CHE FICO! ALTRO CHE CRISI PASSEGGERA: AMORE AL CAPOLINEA TRA LA GNOCCHISSIMA RAFFAELLA FICO E ALESSANDRO MOGGI - IL FIGLIO DI 'LUCIANONE' NON AVREBBE GRADITO LE PAROLE DELLA COMPAGNA IN DIFESA DI RONALDO ACCUSATO DI STUPRO – LEI E’ TORNATA A FREQUENTARE MONTECARLO E NIZZA DOVE VIVE BALOTELLI, PAPA’ DI SUA FIGLIA PIA. RITORNO DI FIAMMA IN VISTA?
FARSA ITALIA A PEZZI: “AVVELENI I POZZI”, “LA MORALE DA TE NO, DAI”, FRA MULÈ E TOTI VOLANO GLI STRACCI - DOPO LA BATOSTA TRENTINA, I DUE BIG DI FORZA ITALIA AI FERRI CORTI SUL FUTURO DEL PARTITO – IL GOVERNATORE LIGURE: "SEMBRA CHE IL PROBLEMA NON SIANO GLI ELETTORI CHE SE NE VANNO, SEMBRA CHE IL PROBLEMA SIA IO…"
TREVISO A CATTIVO GIOCO – LA CITTÀ VENETA BLINDATA PER IL FUNERALE DI GILBERTO BENETTON. SERVIZIO D’ORDINE IMPONENTE PER I TROPPI INSULTI E MINACCE SUL WEB ALLA FAMIGLIA VENETA. LA DIGOS INDAGA SUGLI HATER – L’IMPERO PER ORA RIMANE NELLE MANI DI LUCIANO. CHE HA 83 ANNI E SI ERA PRESO UN ANNO SABBATICO…
“CHIAMATEMI SHUHADA” - LA CANTANTE PICCHIATELLA SINÉAD O’CONNOR SI È CONVERTITA ALL’ISLAM. L’ANNUNCIO AI FAN SU TWITTER: “GRAZIE AI FRATELLI MUSULMANI PER AVERMI ACCOLTA NELLA UMMA. È LA NATURALE CONCLUSIONE DI QUALSIASI VIAGGIO TEOLOGICO INTELLIGENTE” – POI PUBBLICA UN VIDEO IN CUI CANTA COME UN’INVASATA, CON UN DITO PUNTATO AL CIELO, L’AZAN, IL RICHIAMO ALLA PREGHIERA (VIDEO)
“SIAMO STATI IMBARAZZANTI” – IN EUROPA LEAGUE IL MILAN VA KO COL BETIS, GATTUSO: “IO IN DISCUSSIONE? E' GIUSTO. CI METTO LA FACCIA, NON VOGLIO PARARMI IL CU*O” " – MA DALLA SOCIETA’ FANNO SAPERE CHE LA SUA PANCHINA NON E’ A RISCHIO – LAZIO CHAMPAGNE COL MARSIGLIA IN UN CLIMA INFERNALE: ASSALTATO IL PULLMAN BIANCOCELESTE E SCONTRI NELLA NOTTE – VIDEO
CAFONALINO - IL NUOVO PREZZEMOLINO DELLE FESTE ROMANE? E’ MATTEO SALVINI! - IL MINISTRO DELL’INTERNO, CHE SI APPALESA A OGNI PARTY SOLO SOLETTO (SALUTAME LA ISOARDI), NON SI LASCIA SCAPPARE LA FESTA A VILLA TAVERNA ORGANIZZATA DALL’AMBASCIATORE USA LEWIS EISENBERG IN ONORE DI SIGOURNEY WEAVER - DA VALTER MAINETTI A MARINA CICOGNA, ECCO CHI C’ERA
VIAGGI AVVENTURA - DALLE ISOLE PIÙ REMOTE DELLE FILIPPINE, AUTENTICI PARADISI PER SUB E AMANTI DEL MONDO SOTTOMARINO, FINO ALLE AFFASCINANTI ISOLE DANESI A LARGO DELL’OCEANO ATLANTICO SETTENTRIONALE - SE VOLETE USCIRE DALLA VOSTRA ZONA DI COMFORT ECCO DOVE ANDARE IN VACANZA NEL 2019
O L’ORGASMO O LE PUNTURINE – DONNE, SE VOLETE IL CLIMAX RINUNCIATE AL BOTOX: UNA SORPRENDENTE RICERCA EVIDENZIA CHE DOPO IL TRATTAMENTO SI È PIÙ FELICI, MA LA CAPACITÀ DI RAGGIUNGERE L’ORGASMO SI RIDUCE IN MANIERA RILEVANTE – IL MOTIVO? LA LIMITAZIONE DEI MOVIMENTI DEI MUSCOLI FACCIALI