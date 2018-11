“FINO AL 7 NOVEMBRE AVREMO TEMPO PIOVOSO CON RISCHI ELEVATI” - IL COLONNELLO GIULIACCI CI FA APRIRE L’OMBRELLO: “RISPETTO AGLI ANNI '70 L'AUTUNNO ITALIANO HA VISTO AUMENTARE LA PROPRIA TEMPERATURA DI CIRCA 2 GRADI - SIGNIFICA TANTO CALORE IN PIÙ IMMAGAZZINATO AL SUOLO CHE ALIMENTA I TEMPORALI E LE PIOGGE TORRENZIALI. I FENOMENI RISPETTO A TRENT'ANNI FA SONO AUMENTATI IN NUMERO E IN INTENSITÀ”

Da “I Lunatici” Radio2 https://www.raiplayradio.it/programmi/ilunatici

Il metereologo Mario Giuliacci è intervenuto ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format "I Lunatici", condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta ogni giorno dall'1.30 alle 6.00.

Giuliacci ha parlato di fenomeni di maltempo che si sono abbattuti sull'Italia: "C'è un effettivo cambiamento del clima nel nostro Paese. Rispetto agli anni '70 l'autunno italiano ha visto aumentare la propria temperatura di cerca 2 gradi. Sembra niente, in realtà è tantissimo. Significa tanto calore in più immagazzinato al suolo e il calore è il carburante che alimenta i temporali e le piogge torrenziali che abbiamo visto in questi giorni. I fenomeni rispetto a trent'anni fa sono aumentati in numero e in intensità. Per questo è lecito preoccuparsi".

Giuliacci ha ricordato i suoi esordi in televisione: "Debuttai una sera nel telegiornale di Emilio Fede. Mi avevano detto una settimana prima che c'era stato un contratto tra Mediaset e il Centro Epson e che dovevo andare in onda ogni sera per quattro minuti. Io ero e sono un timido, tifai fino all'ultimo affinché questo contratto saltasse. Andò talmente bene il primo intervento che chiesi a me stesso dove avessi trovato la forza. Per questo dico a tutti i timidi di non avere timore, perché abbiamo dentro una forza in grado di vincere qualsiasi sfida".

Sulla sua popolarità: "Sono stato tante volte coinvolto da Striscia la Notizia. Per un anno Greggio e Iacchetti hanno salutato sempre con la mia smorfia della buonasera. Ho tre tapiri, sono stato coinvolto diverse volte da Scherzi a Parte. Sono orgoglioso, evidentemente sono riuscito ad emergere".

Sulla politica: "Hanno provato tante volte a farmi candidare. Mi hanno proposto di fare il deputato, e ho detto no. Poi mi hanno chiesto di candidarmi a sindaco della mia città, Segrate, dove abito e dove hanno sede reti Mediaset e altre grandi realtà. Ho detto di no perché non mi sento idoneo a svolgere un compito così".

Sul meteo dei prossimi giorni: "Mi sto specializzando nelle previsioni a media scadenza, quelle che arrivano fino a dieci giorni. Dire che non siano attendibili è un luogo comune. Oltre i tre giorni le previsioni sono 'diversamente attendibili'. Una previsione fino a tre giorni ha una attendibilità del 90%, al decimo giorno del 65%. Resta comunque affidabile. Oltre i dieci giorni, invece, non si fanno previsioni. Fino al 7 novembre avremo tempo piovoso con rischi elevati sulle regioni tirreniche e settentrionali. Questo tempo da paura non è finito. Attenzione, prima di spostarvi informatevi, perché rischiate di andare incontro a situazioni che vi potrebbero far trovare in estremo disagio e in estremo pericolo. Bisogna seguire le allerte della protezione civile".