C'è il vescovo di Verona che considera l'aborto un "delitto", la suora che si ispira al modello di società russa, le volontarie che pregano per convertire gli omosessuali, addirittura chi arriva con una statua della Madonna sottobraccio. I partecipanti al contestatissimo Congresso mondiale delle famiglie, ospitato nella città di Romeo e Giulietta, hanno le idee chiare sui valori da difendere: "I gay vanno curati, se non si convertono c'è l'inferno per loro", spiegano. Con una coda polemica persino sulla legge sul divorzio: "È un abominio"

Sull'evento ha espresso il suo parere anche Papa Francesco: "Ho letto la risposta del segretario di Stato sul convegno di Verona e mi è sembrata equilibrata", ha detto Bergoglio sul volo da Roma a Rabat. "La sostanza è corretta, il metodo è sbagliato", aveva commentato nei giorni scorsi il cardinale segretario di Stato della Santa Sede, Pietro Parolin, a margine di un evento a Roma.

3. FORZA NUOVA Paolo Berizzi per repubblica.it

I militanti girano per piazza Bra' con felpe nere e i simboli del partito. I leader locali, Luca Castellini e Pietro Amedeo - il primo responsabile per il Nord Italia, il secondo coordinatore veronese - si presentano con regolare badge al collo all'ingresso del Palazzo della Gran Guardia. Sono accreditati, ma gli organizzatori - fiutando l'intenzione dei neofascisti di sfruttare i riflettori del Congresso - li bloccano e ne nasce un battibecco. Forza Nuova in fermento per il Congresso mondiale delle famiglie: i capetti del partito di Roberto Fiore - dopo la manifestazione di ieri a Padova cultimata con le cariche della polizia contro i contestatori antifascisti - distribuiscono in piazza Bra' un volantino per pubblicizzare la loro ultima proposta.

Un'iniziativa referendaria per abolire la legge 194, accompagnata da una serie di misure a sostegno della famiglia. I forzanovisti hanno annunciato l'istituzione di un comitato anti 194 con queste parole: "L'aborto è un'uccisione. "L'idea - ha spiegato Pietro Amedeo - è togliere la libertà di scegliere se abortire o meno, a meno di gravi condizioni o rischi per la salute". Di fronte alla Gran Guardia ci sono stati attimi di nervosismo quando Filippo Savarese, direttore di CitizenGo, tra i promotori del Congresso, è intervenuto per stoppare Castellini e Amedeo e per chiarire che l'iniziativa di Forza Nuova non è in nessun modo riconducibile al Wcf o ai suoi organizzatori. "Non ne sapevamo nulla", ha spiegato.

Ma Castellini e Amedeo sono regolarmente accreditati. Il primo si è presentando davanti ai cronisti e alle telecamere sfoggiando il ciondolo con la croce celtica al collo. "Abbiamo rispetto per l'attività politica di tutti i partiti - ha sottolineato Savarese - ma il Congresso è un'altra cosa". Gli esponenti di Forza Nuova hanno confermato che domani parteciperanno alla 'Marcia per la vita' insieme alle associazioni cattoliche e al popolo della famiglia: ai neofascisti è stato chiesto di non presentarsi con i simboli del partito. Ma difficilmente Fiore e camerati rinunceranano a essere in piazza senza bandiere.

