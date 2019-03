“GIULIA SARTI HA SUPERATO OGNI LIMITE SUL PIANO DELLA INCONTINENZA SESSUALE” - VITTORIO SGARBI SCATENATO: “SI FA REGISTRARE DA QUELLO CON CUI SCOPAVA E POI HA TROVATO TANTI CHE L'HANNO DIFESA. BERLUSCONI ERA PIÙ CASTO DELLA SARTI. NON HA MAI RIPRESO DEGLI ATTI SUOI. CORONA? È EVIDENTE CHE SE TU COGLI IN FALLO UN LAPO CHE SI ATTACCA A DEGLI UCCELLI PERCHÉ VUOL FARE L'ALTALENA, LO FOTOGRAFI…IL SESSO EVA ROBIN'S? ERA BELLISSIMA E AVEVA CASUALMENTE UN FRAMMENTO DI UCCELLO..."

Da I Lunatici Radio2 https://www.raiplayradio.it/programmi/ilunatici/

Giulia Sarti

Vittorio Sgarbi è intervenuto ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format "I Lunatici", condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta ogni notte dall'1.30 alle 6.00 del mattino.

Sgarbi ha parlato del ritorno in carcere di Fabrizio Corona: "Non ha fatto niente, ha fatto solo delle fotografie, è evidente che se tu cogli in fallo un Lapo che si attacca a degli uccelli perché vuol fare l'altalena, lo fotografi. Bastava che non si fosse attaccato agli uccelli, tutte le fotografie e le morbosità che Corona ha rappresentato dipendono da una mancanza di contegno di quelli che ne sono vittime.

Poi se Corona fa delle foto e le propone, per fargliele comprare, allo stesso personaggio ritratto in atteggiamenti compromettenti, che ne so, dategli una multa. Invece no, lo hanno condannato a 14 anni. Poi a un certo punto lo hanno liberato. E' pericoloso come lo era prima, cioè per niente. E ora lo rimettono dentro, senza sapere perché. Non è pericoloso, non è come quello che voleva incendiare i bambini.

VITTORIO SGARBI

Lo rimettono dentro per un qualcosa che rientra nella sfera del moralismo, di una dimensione etica. Uno che fa il fotografo non è pericoloso, non è un ricattatore. Adesso si scopre che deve tornare in galera perché non ha rispettato alcune regole o alcune “restrizioni”, facendosi spesso riprendere dalle telecamere. Ma che differenza c'è se uno parla in televisione o in una piazza? E comunque, se tu non vuoi farti trovare in una condizione di fallo, non devi fare fallo. Se poi fai fallo, la colpa non è dei fotografi che ti ritraggono".

LAPO ELKANN

Sgarbi è tornato a parlare del suo rapporto Eva Robin's: "Io con i fotografi non ho mai avuto problemi, perché mi sono sempre comportato in maniera coerente. Eva Robin's ha detto che sono l'unico ad aver ammesso un rapporto con lei? E' una cosa di tanti anni fa, era una bellissima ragazza che casualmente aveva un frammento di uccello, ma appariva a tutta evidenza una donna, io non mi sono accorto di nulla, è chiaro poi che le attività sessuali non sono tutte legate al rapporto tra i sessi in senso materiale. Era una bella ragazza e accadde questa cosa, ma saranno forse passati trent'anni".

IL NUOVO ARRESTO DI FABRIZIO CORONA

Sullo Ius Soli: "Quando se ne dibatteva mi sembrava una trovata costruita sul piano ideologico della sinistra. In realtà il caso di questo ragazzino ci dimostra che uno che nasce in Italia, fa le scuole in Italia, vive e cresce in Italia, è italiano. La posizione di Salvini è molto astratta, io credo che debba diventare italiano chi vuole diventare italiano. Uno che viene da Kabul e vive a Roma e dopo due anni è felice di essere italiano, non è un terrorista, ma una risorsa. E' giusto che diventi un cittadino italiano. E' chiaro che la cosa è complicata, ma non prenderei nessuna posizione rigida".

Sullo stadio della Roma: "Meraviglioso quel grillino arrestato, è un capolavoro. I Cinque Stelle sono nella melma, non hanno più nessuna possibilità di risorgere".

RUBY BERLUSCONI

Sgarbi, poi, di sua sponte ha parlato del caso Sarti: "Ha superato ogni limite sul piano della incontinenza sessuale. Si è fatta riprendere in attività erotica in diretta e poi ha trovato tanti che l'hanno appoggiata nel dire che queste cose non dovevano circolare. Ma quando circolavano tutte le intercettazioni che riguardavano Berlusconi, chi ha detto qualcosa? Berlusconi era più casto della Sarti. Non ha mai diffuso o ripreso degli atti suoi. Sono stati fatti a sua insaputa, se io vengo intercettato a mia insaputa posso dire qualsiasi cosa, poi pubblicano quelle intercettazioni e la cosa sembra persino normale. Nessuno se ne lamenta. La Sarti invece si fa registrare da quello con cui scopava, che non si facesse registrare, che non si facesse scopare".