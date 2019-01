“È UN IDIOTA SE LA SPOSA” – UNA FONTE VICINA A LAUREN SANCHEZ HA RIVELATO I DETTAGLI DEGLI AMORI PRECEDENTI DELLA NUOVA FIAMMA DI JEFF BEZOS, LANCIANDO ANCHE UN AVVERTIMENTO A BEZOS: “HA GIÀ DIMOSTRATO DI ESSERE UNO STUPIDO QUANDO HA RINUNCIATO A METÀ DELLA SUA FORTUNA PER LEI…” – ECCO L'ALLEGRA VITA SESSUALE DELLA CALDA SANCHEZ

Un amico di lunga data di Lauren Sanchez, la nuova fidanzata di Jeff Bezos, ha rivelato a Page Six il passato e gli amori turbolenti dell’ex volto televisivo della Fox, aggiungendo che il proprietario di Amazon farebbe una mossa da «stupido se decidesse di sposarla. È stato già un idiota per aver rinunciato a metà della sua fortuna per lei».

L'ex amico ha detto di aver avuto un “posto in prima fila” sulla turbolenta storia tra Sanchez e Bezos e ha raccontato alcuni dettagli sui precedenti rapporti della donna. La fonte ha rivelato che quando Sanchez era stagista in una emittente televisiva di Los Angeles, si era fidanzata con il giornalista Rory Markas, ma quando lui ha cambiato lavoro, lei se ne sarebbe sbarazzata.

Poco dopo Sanchez si è legata alla star di "NYPD Blue" Henry Simmons e i due si sono trasferiti in una casa a Manhattan Beach, in California. Sembrava che tutto andasse bene fino a quando Sanchez non incontrò, poco dopo, l'agente Patrick Whitesell e lo ha lasciato.

Ma pare che la sua turbolenta vita amorosa non abbia risparmiato nemmeno quello che presto diventerà l’ex marito. Sempre secondo la fonte, poco prima del matrimonio con Whitesell, Sanchez chiamò l'ex giocatore della NFL Tony Gonzalez (con cui aveva avuto un figlio in precedenza) per dirgli che avrebbe annullato le nozze se lui fosse tornato con lei.

E non è finita. Perché un altro ex giocatore di football, Anthony Miller, con il quale Sanchez è stata fidanzata per un anno e mezzo, domenica ha rivelato che la donna lo avrebbe tradito. Lei ha negato, ma le voci sulla nuova fiamma di Bezos non sono per nulla rassicuranti.

