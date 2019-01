“IO E MIO MARITO FACEVAMO L’AMORE GUARDANDO I FILM DI ROCCO” – LA TELEFONATA DELLA "NONNA PORNO” A “RADIO2” (AUDIO): “HO 75 ANNI, LUI ORA È MORTO E MI MANCA TANTO. ERAVAMO UNA COPPIA APERTA, ANDAVAMO CON ALTRI E SPESSO FACEVAMO SCAMBI DI COPPIA” – “MI PIACEVA VEDERLO MENTRE POSSEDEVA ALTRE DONNE. SIFFREDI HA DELLE DIMENSIONI VERAMENTE INCREDIBILI, CERCO QUALCUNO CHE MI…”

Da “I Lunatici – Radio2”

Ha fatto impazzire molti ascoltatori de "I Lunatici", la trasmissione radiofonica che su Rai Radio2 conducono ogni notte Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, la telefonata che la signora Mirella ha fatto lo scorso due gennaio poco dopo l'1.30 del mattino allo 06.3131.

Ospite de I Lunatici era stato qualche minuto prima Rocco Siffredi, un Rocco Siffredi introspettivo, intimista, che ha parlato della solitudine che avvolge chi di mestiere fa il porno attore, che ha parlato della propria moglie, della propria famiglia e dello spettacolo che farà a teatro, in una veste certamente insolita. Nonostante questo, la signora Mirella è andata giù diretta: "Buonanotte a tutti, ho 75 anni e chiamo da Roma.

Stavo guardando lo spettacolo di Roberto Bolle in tv, bellissimo. Poi non riuscivo a dormire, ho acceso la radio. Mi ha emozionato sentire Rocco Siffredi, i suoi film li guardavo sempre con mio marito, che ora è morto. Oh, SIffredi ha delle dimensioni veramente incredibili. Era divertente con mio marito guardare i suoi film mentre facevamo l'amore. Il marito non soffriva il confronto con lui e comunque io non ho mai trovato in vita mia qualcuno con dimensioni simili".

Arduini e Di Ciancio, entrati subito in simpatia con questa tenera 'nonna porno', l'hanno lasciata parlare: "Io e mio marito eravamo una coppia aperta. Io andavo con altri, lui andava con altre, non siamo mai stati gelosi. Anzi, spesso facevamo scambi di coppia in un periodo in cui non erano di moda. Io portavo spesso a casa delle mie amiche affinché lui ci facesse l'amore e io potessi guardare. Ne abbiamo fatte di cotte e di crude insieme, non c'erano limiti tra di noi.

Mi piaceva tantissimo vederlo mentre possedeva altre donne. Ora è morto e mi manca tanto. Non ho mai amato nessuno come lui. Adesso cerco qualcuno che mi faccia compagnia, romantico, che parli con me di tanti argomenti, ma alla mia età chiedo solo che mi porti al cinema o a mangiare un gelato. Il tempo delle follie è finito".

