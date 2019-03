FLASH! ALLE ''IENE'' IN QUESTO MOMENTO GOTTI TEDESCHI PARLA DI QUEL ''CESSO'' DI ANTONVENETA, DEI CONTI DELLO IOR PER TANGENTI E FONDI NERI, ''IO NON HO MAI SAPUTO I NOMI DI QUEI CONTI. NON VOLEVO FARE LA FINE DI MINO PECORELLI. CHI SA I NOMI, MUORE'' - DAVID ROSSI PRIMA DI MORIRE AVEVA COMPRATO CASA E LA STAVA RISTRUTTURANDO CON LA DITTA CHE FACEVA I LAVORI PER LO IOR E LA CHIESA. FINO A SIENA...COME MAI?