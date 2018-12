“MIO ZIO È INNOCENTE” – A “LA ZANZARA” PARLA DEBORA BATTISTI, NIPOTE DI CESARE: “MI PIACEREBBE CHE SI RENDESSERO CONTO DI QUANTO È INGIUSTO QUELLO CHE GLI STANNO FACENDO” – IL MINISTRO DELLA PUBBLICA SICUREZZA BRASILIANO: “POTREBBE ESSERE SCAPPATO DAL BRASILE”

1 – DEBORA BATTISTI A LA ZANZARA SU RADIO 24: “MIO ZIO È INNOCENTE, INGIUSTO QUELLO CHE GLI STANNO FACENDO”. “SPERO NON TORNI IN PRIGIONE IN ITALIA”

CESARE BATTISTI

Da “la Zanzara – Radio24”

Poche parole, quelle pronunciate da Debora Battisti, nipote di Cesare Battisti, figlia del fratello dell’ex terrorista Domenico, a La Zanzara su Radio 24. Chiamata da Giuseppe Cruciani (Autore di un libro sulla vicenda dell’ex militante dei pac, i Proletari Armati per il Comunismo) e David Parenzo, la parente di Battisti, residente in provincia di Grosseto (lavora nell'azienda di famiglia) dice: “Certo che lo ritengo innocente, ma preferisco non parlare. Mi pioacerebbe che venga fatta, che si rendessero conto di quanto è ingiusto quello che gli stanno facendo”. Non vuole che torni in Italia in carcere: “No, no, ma adesso vi devo lasciare”

CESARE BATTISTI CHE BRINDA PRIMA DI TORNARE A SAN PAOLO 2

2 – CESARE BATTISTI, IL TERRIBILE SOSPETTO DEL MINISTRO BRASILIANO: "PUÒ ESSERE SCAPPATO DAL BRASILE"

Da www.liberoquotidiano.it

A distanza di giorni dal via libera all'estradizione di Cesare Battisti dal Brasile, cresce il sospetto della stessa polizia brasiliana che l'ex terrorista sia ben più lontano del previsto dal Paese. Il ministro della pubblica sicurezza, Raul Jungmann, ha dovuto ammettere alla radio Cbn che la polizia ha preso in considerazione anche l'ipotesi che Battisti sia scappato dal Brasile: "È una possibilità - ha detto il ministro - non so dire se alta, ma è una possibilità".

CESARE BATTISTI

Dall'Italia intanto il ministro dell'Interno Matteo Salvini non ha intenzione di interferire nelle ricerche, allontanando l'idea di predisporre un premio per chi riuscirà a catturare Battisti: "Non metteremo premi o wanted - ha detto Salvini - Lasciamo ai film quella roba lì. Ma sono fiducioso sul fatto che si possa risolvere positivamente". Salvini ha poi ribadito la massima fiducia nelle autorità brasiliane: "Ribadisco quanto detto al presidente brasiliano: qualore venisse preso sono disponibile a salire sul primo aereo e accompagnarlo personalmente"

CESARE BATTISTI CESARE BATTISTI BRINDISI PRIMA DI TORNARE A SAN PAOLO