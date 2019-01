“I NEMICI DEL PAPA CHIEDONO UN NUOVO CONCLAVE” - IL CARDINALE WALTER KASPER SVELA LE TRAME DEGLI ANTI-BERGOGLIO: “CI SONO PERSONE CHE NON AMANO QUESTO PONTIFICATO E VOGLIONO CHE FINISCA IL PRIMA POSSIBILE. VOGLIONO USARE LA CRISI DEGLI ABUSI NELLA CHIESA PER ESPELLERE BERGOGLIO DAL PAPATO..."

Da www.corriere.it

cardinal walter kasper

«Ci sono persone che semplicemente non amano questo pontificato. Vogliono che finisca il prima possibile per avere quindi, per così dire, un nuovo conclave. Vogliono anche che vadano a loro favore, quindi avrà un risultato che si adatta alle loro idee». Lo ha detto il cardinale Walter Kasper in una intervista rilasciata due giorni fa al programma Report München dell’emittente tedesca ARD, rilanciata dalla rivista cattolica Crux.

LA CRISI DEGLI ABUSI

Kasper, presidente emerito del Pontificio Consiglio per la promozione dell’unità dei cristiani, molto vicino al pontefice, ha parlato di Papa Francesco e dell’attuale crisi degli abusi sessuali nel clero. Nell’episodio, che include anche interviste con il cardinale americano Raymond Burke (grande oppositore di Bergoglio) e alla vittima irlandese Marie Collins (che ha abbandonato il comitato antiabusi del Vaticano), Kasper ha sostenuto che ci sono alcuni campi nella Chiesa che stanno approfittando della crisi degli abusi come piattaforma per espellere Bergoglio dal papato.

PAPA BERGOGLIO INCALZATO DALLE DOMANDE SUL CASO DI DON JULIO CESAR GRASSI

Kasper ha detto che gli avversari di Francesco stanno usando una «inappropriata» strategia di trasformare la discussione sulla questione degli abusi «in una discussione sul Papa che, ha detto, equivale a «un abuso di abusi». Secondo il cardinale, questo tentativo di condizionare il dibattito e di incentrarlo sul pontificato di Bergoglio «devia l’attenzione dal vero problema», ovvero lo sviluppo di migliori «mezzi di prevenzione quando si tratta di proteggere i minori da abusi».

papa francesco bergoglio con il cardinal theodore mccarrick