“NESSUNO MI DISSE CHE AVEVO IL VESTITO SPORCO DI SPERMA” – DOPO AVER TENTATO DI DIVENTARE UNA PALADINA DEL METOO, MONICA LEWINSKY TORNA A FARE QUELLO CHE AVEVA PROMESSO DI NON FARE PIU':PARLARE DELLA STORIA CON CLINTON, L'UNICA COSA PER CUI INTERESSA A TV E GIORNALI – “MI FECE DEI REGALI E POI ANDAMMO IN BAGNO. NELL’INTIMITÀ LUI ERA MOLTO GENEROSO CON ME, MA…” (VIDEO)

DAGONEWS

monica lewinsky

Monica Lewinsky ha rilasciato numerose interviste negli anni, ma raramente ha parlato della sua relazione con l’ex presidente degli Stati Uniti, Bill Clinton.

Ma nel documentario “The Clinton Affair” per A&E, Monica ha deciso di sbottonatarsi e raccontare i particolari del loro primo incontro intimo e i dettagli relativi alle macchie di sperma sul suo vestito blu.

monica lewinsky bill clinton

Monica ha raccontato che quella sera alla Casa Bianca, Bill le aveva promesso un regalo. «Siamo entrati nello studio ovale insieme alla sua segretaria per dare sempre l’impressione che eravamo in tre, ma poco dopo lei si è rifugiata nella sala da pranzo. Il presidente, a quel punto mi diede una spilla per cappelli e una bellissima copia di ‘Foglie d’Erba’ di Walt Whitman.

monica lewinsky bill clinton 1

Mi disse: ‘Sei sempre così carina con i cappelli’. Dopo i regali ci siamo trasferiti in bagno per stare più in intimità. Era sempre così generoso con me e mi dava molte attenzioni sessuali, ma quando cercavo di fare il contrario lui mi fermava. Quel giorno mi sono alzata in piedi e gli ho detto che volevo abbattere quel muro. Lui disse ok. Quando ho finito l’ho abbracciato e lui ha ricambiato il mio abbraccio e poi sono andata via».

bill clinton

Quell’atto sessuale, però, non passò inosservato. O almeno destò sospetto nelle persone che quella sera incontrarono Monica, che andò pure a una cena con delle macchie di sperma sul suo vestito blu. «Nessuno mi disse: ‘Hey, devi andare in bagno, c’è qualcosa sul tuo vestito'».

