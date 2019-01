“NON HO NIENTE DA COMPRARE, E CHE CA**O” – ECCO COME MATTEO SALVINI HA RISPOSTO ALL’AMBULANTE CHE A TERAMO HA PROVATO A VENDERGLI QUALCHE CIANFRUSAGLIA. IL VIDEO È STATO TRASMESSO IN DIRETTA FACEBOOK DAL LEADER DELLA LEGA – IL PRECEDENTE DEL VU CUMPRÀ IN VERSILIA… – VIDEO

Claudio Cartaldo per www.ilgiornale.it

SALVINI CACCIA IL VU CUMPRA'

C'è anche un video che racconta come Matteo Salvini abbia allontanato un vu cumprà straniero che a Teramo si era avvicinato a lui nel tentativo di vendergli un accendino o qualcosa di simile. Un filmato ripreso in diretta dallo staff del Ministro dell'Interno e mandato "in onda" in diretta sulla pagina Facebook del leader della Lega.

selfie di salvini con l'ambulante moussa mbaye

Nelle immagini si vede il ragazzo di colore avvicinarsi a Salvini intento a scattarsi selfie con elettori e fan in una piazzetta a Teramo. Il giovane indossa una sciarpa blu e appena si trova di fronte al leader del Carroccio si abbassa verso terra. "Cosa devo fare", esclama il leader del Carroccio. "Cosa vuoi?", gli risponde il giovane mostrandogli una sacchetta piena di accendini e altra mercanzia. "Non ho niente da comprare. E che cazzo!", lo liquida Salvini mentre la scorta e i suoi collaboratori fanno allontanare il vu cumprà. "Pure gli accendini abusivi...Va bene tutto, però...".

matteo salvini con l'ambulante moussa mbaye

Il tutto si è svolto nella massima tranquillità, senza particolari problemi. La vicenda però ricorda da vicino quanto successo questa estate in Versilia, quando Salvini venne avvicinato da un vu cumprà proprio a pochi giorni dal suo provvedimento che metteva a bando milioni di euro per permettere ai sindaci di prendere provvedimenti contro il mercato abusivo sulle spiagge. Anche in quell'occasione, il segretario del Carroccio fece allontanare il venditore abusivo. E la fotografia scattata da qualcuno sotto gli ombrelloni fece il giro dell'Italia.

SALVINI E L AMBULANTE DI COLORE