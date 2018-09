“NON L’ABBIAMO MUTILATA NOI” – I TRE ROMENI ARRESTATI PER L’AGGRESSIONE DI LANCIANO CONFESSANO LA RAPINA MA NEGANO DI AVER TAGLIATO L’ORECCHIO ALLA MOGLIE DI CARLO MARTELLI – SAREBBE TUTTA COLPA DI COLTEANU, IL QUARTO UOMO BECCATO A CASERTA MENTRE TENTAVA DI SCAPPARE

costantin aurel turlica ion cosmi turlica e aurel rusel

Chiara Sarra per www.ilgiornale.it

Se al momento dell'arresto si erano detti estranei alla vicenda, alla fine i fratelli Turlica - Costantin Aurel, 22 anni, e Ion Cosmin, 20, - e il cugino Aurel Ruset, 25 anni, hanno confessato di aver partecipato insieme al 26enne Alexandru Bogdan Colteaunu alla brutale rapina in villa a Lanciano (Chieti).

ASSALTO IN UNA VILLA A LANCIANO - NIVA BAZZAN

I tre questa mattina hanno risposto alle domande del gip Massimo Canosa e del procuratore capo Mirvana Di Serio. E - come riferito dal loro avvocato - hanno ammesso le responsabilità della rapina in cui il medico in pensione Carlo Martelli è stato pestato e a sua moglie Niva Bazzan è stato tagliato una parte dell'orecchio.

alexander bogadan coltenau

I romeni sono stati fermati mercoledì mattina mentre cercavano di lasciare l'Italia a bordo della loro auto. I tre hanno negato di aver mutilato l'infermiera in pensione, accusando invece il loro "capo2, il 26enne Alexandru Bogdan Colteaunu, che è stato arrestato due giorni fa a Caserta.

costantin aurel turlica ion cosmi turlica e aurel rusel 1

RAPINA A LANCIANO - CARLO MARTELLI

"L'atto vile e violento sul quale abbiamo indagato in settimana rappresenta quello che San Michele esprime: la vittoria del bene sul male", ha detto stamattina il questore di Chieti, Ruggiero Borzacchiello, durante la messa celebrata nella cittadina abruzzese per San Michele Arcangelo, patrono della Polizia di Stato, "Ringrazio gli uomini e le donne della polizia e i miei colleghi. Abbiamo dato prova di quello che possiamo esprimere quando si è chiamati ad affrontare dei problemi che vanno oltre la quotidianità. Al dottor Martelli avevo detto che avremmo fatto non il possibile ma l'impossibile per arrivare alla soluzione del caso".

carlo martelli in ospedale 4 RAPINA A LANCIANO - CARLO MARTELLI E NIVA BAZZAN RAPINA A LANCIANO - I ROMENI ARRESTATI carlo martelli in ospedale 3 carlo martelli in ospedale 5 la villa di carlo martelli e niva bazzan 1 arancia meccanica a lanciano carlo martelli in ospedale 1 carlo martelli in ospedale 2 la villa di carlo martelli e niva bazzan 2 la villa di carlo martelli e niva bazzan 3 la villa di carlo martelli e niva bazzan 4 RAPINA A LANCIANO - NIVA BAZZAN RAPINA A LANCIANO - I ROMENI ARRESTATI RAPINA A LANCIANO - I ROMENI ARRESTATI la banda che ha assaltato la villa di lanciano alexander bogadan coltenau 1 la villa di carlo martelli e niva bazzan alexander bogadan coltenau 2 Alexandru Bogdan Colteanu