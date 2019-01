18 gen 2019 12:27

“NON C’ERA NIENTE DI STRANO” - MACAULAY CULKIN TORNA A DIFENDERE LA SUA AMICIZIA CON MICHAEL JACKSON, DOPO AVER CONFESSATO NEL 2005 DI AVER PIÙ VOLTE DORMITO CON IL CANTANTE: “PER ME È TUTTO COSÌ NORMALE E BANALE. SO CHE PER MOLTI È UNA COSA FUORI DALL’ORDINARIO, MA PER ME È STATA UNA SEMPLICE AMICIZIA…”