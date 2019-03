“NON SONO STATO IO, E’ STATO UN AMICO MIO” - INNOCENT OSEGHALE, ACCUSATO DI OMICIDIO E VIOLENZA SESSUALE SU PAMELA MASTROPIETRO, RACCONTA LA SUA VERSIONE ALLA COMPAGNA INCINTA DURANTE LE VISITE IN CARCERE - SAPENDO DI ESSERE RIPRESO, IL NIGERIANO BACIA IL PANCIONE DELLA COMPAGNA, PROPONE IL NOME “BOBBY” (E LEI LO BACCHETTA: “MA NON E’ UN CANE”) E CANTA LA NINNA NANNA - I VIDEO DI “QUARTA REPUBBLICA”

Da “Quarta Repubblica” condotto da Nicola Porro - Documenti esclusivi a cura di Claudia Marchionni

i colloqui di innocent oseghale in carcere con la compagna 14

Carcere di massima sicurezza di Ascoli Piceno, 9 marzo 2018. Quaranta giorni dopo la morte della diciottenne romana Pamela Mastropietro e il smembramento del suo cadavere, il trentenne nigeriano Innocent Oseghale - ora sotto processo a Macerata per omicidio e violenza sessuale (accuse che respinge) e per vilipendio e occultamento di cadavere (che invece ammette) - riceve la visita della fidanzata italiana incinta (dalla quale ha già avuto una bambina).

i colloqui di innocent oseghale in carcere con la compagna 15

Oseghale – sapendo di essere intercettato - le bacia il pancione, canta una ninna nanna, si commuove a guardare la foto della figlia e dell’ecografia del nascituro, che vorrebbe chiamare Boby. Incalzato dalla fidanzata che gli chiede di dire la verità sulla tragedia, Oseghale dà la colpa di tutto a un amico (per il quale la procura chiederà poi l’archiviazione). Per il 15 maggio è attesa la sentenza. Oseghale non risponderà alle domande in aula, dove una simultaneista gli traduce tutto in inglese, mentre in carcere capisce e parla italiano. La fidanzata si è resa irreperibile lo scorso 13 marzo, quando avrebbe dovuto testimoniare davanti alla Corte d’Assise, e qualche giorno dopo avrebbe tentato il suicidio.

i colloqui di innocent oseghale in carcere con la compagna 12 i colloqui di innocent oseghale in carcere con la compagna 13 i colloqui di innocent oseghale in carcere con la compagna 16 INNOCENT OSEGHALE i colloqui di innocent oseghale in carcere con la compagna 8 i colloqui di innocent oseghale in carcere con la compagna 9 i colloqui di innocent oseghale in carcere con la compagna 7 i colloqui di innocent oseghale in carcere con la compagna 6 i colloqui di innocent oseghale in carcere con la compagna 4 i colloqui di innocent oseghale in carcere con la compagna 5 i colloqui di innocent oseghale in carcere con la compagna i colloqui di innocent oseghale in carcere con la compagna 2 i colloqui di innocent oseghale in carcere con la compagna 3 i colloqui di innocent oseghale in carcere con la compagna 10 i colloqui di innocent oseghale in carcere con la compagna 11 i colloqui di innocent oseghale in carcere con la compagna 17