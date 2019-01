“NON TOLLERO I CU**TTONI E I FR**I” – IL PROPRIETARIO DEL CAFFÈ ZUCCHI DI MONZA INSULTA ONLINE UN 35ENNE GAY CHE GLI AVEVA LASCIATO UNA RECENSIONE NEGATIVA SU GOOGLE - IL CLIENTE: “SCELTA DEL TAVOLO IMPOSTA E NEMMENO UN BUONGIORNO E UN GRAZIE” – LA RISPOSTA FUORI CONTROLLO DEL BARISTA: “NON TOLLERO I FR**I. NON APPENA NE AVVERTO LA MALAUGURATA PERCEZIONE NEI DINTORNI MI AUGURO CHE SI LEVINO AL PIÙ PRESTO DI TORNO…”

Federico Berni per il “Corriere della Sera - Edizione Milano”

caffe zucchi 7

La critica: «Del tuo bar salvo solo la location». La replica: «A me i gay fanno rigurgitare». La polemica a distanza tra cliente e barista di Monza, degenerata in insulti omofobi da parte di quest' ultimo al primo, nasce da una recensione negativa pubblicata su Google.

Motore di ricerca che ora, complice anche la diffusione via social network della vicenda, è diventato palcoscenico per l' indignazione collettiva contro un locale della centralissima piazza San Paolo. Una decina di giorni fa Matteo Brambilla, 35enne di Ceriano Laghetto, ma con un impiego in una multinazionale a Londra, è a Monza e decide di prendere un aperitivo con il suo fidanzato al Caffè Zucchi, un bel locale ampio, con un accogliente spazio per i tavolini esterni in uno dei salotti della città.

caffe zucchi 6

E infatti la posizione è l' unica cosa che il cliente salva nella sua recensione, definendola «ottima».

Per quanto riguarda il resto, la critica si articola in quattro punti. La scelta del tavolo «imposta» dal gestore, nonostante il locale fosse «mezzo vuoto». Un presunto servizio reso in modo poco garbato dal cameriere («I mancati "grazie" e "prego" sono qualcosa che non tollero proprio», scrive).

E, rincara la dose: «Nemmeno un "buongiorno o arrivederci" da parte del collega a cui abbiamo pagato il conto», prima di chiudere con l' ultima stilettata relativa al conto («Sette euro per uno spritz a Monza, direi che è eccessivo»).

Il gestore, titolare dell' attività da 15 anni, decide di rispondere all' uomo via Facebook, privatamente, punto per punto. «Non ho nessun obbligo formale di augurare "buongiorno" e che lei non tolleri i mancati "grazie" e "prego" non frega niente a nessuno».

caffe zucchi 8

Ma è subito dopo, nel testo, che arriva la parte più sgradevole: «Io non tollero invece i froci e qualsiasi devianza analoga. Non appena ne avverto la malaugurata percezione nei dintorni mi auguro che si levino al più presto di torno». Messaggio poi diffuso tramite Twitter da un' amica del brianzolo, che ha dato via allo sdegno collettivo sul web.

Da parte del gestore del Caffè Zucchi, interpellato ieri dal Corriere , non sono arrivati commenti ufficiali sulla vicenda, ma neanche smentite al contenuto del suo messaggio privato. Da quanto emerso, quello che avrebbe irritato il gestore sarebbe stata la presunta campagna di commenti negativi al suo bar che, a detta del commerciante, sarebbero stati indotti dallo stesso cliente.

caffe zucchi 2

Da parte di quest' ultimo, sentito via telefono da Londra, arriva la promessa di presentare denuncia: «Lo farò non appena torno in Italia. È mia abitudine recensire su Google, ho contestato cortesia e prezzi. E poi mi arrivano queste parole ben calibrate da parte sua sulla mia omosessualità. La cosa che più mi ha colpito è che mi ha rintracciato senza conoscermi: ha indagato sulla mia vita privata, per poi insultarmi. Stamattina (ieri, ndr ) trovo un altro messaggio dalla pagina del locale, dove vengo minacciato e invitato a un confronto tra uomini».

caffe zucchi 3 caffe zucchi 4 caffe zucchi 5 caffe zucchi 1