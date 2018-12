13 dic 2018 16:54

“PER OGNI NERO UCCIDEREMO CINQUE BIANCHI” – BUFERA SU ANDILE MNGXITAMA, LEADER SUDAFRICANO DEL PARTITO "BLACK FIRST LAND FIRST" (BLF), CHE DURANTE UN COMIZIO HA INCITATO ALLA VIOLENZA, CHIEDENDO AI PRESENTI DI AMMAZZARE PER VENDETTA: “UCCIDEREMO LE LORO DONNE, UCCIDEREMO I LORO FIGLI, UCCIDEREMO I LORO CANI” – LE SUE PAROLE METTONO IL PARTITO NEI GUAI VISTO CHE… (VIDEO)