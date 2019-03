27 mar 2019 18:50

“È UN PAESE INGRATO” - FINITO L'IDILLIO TRA MADONNA E IL PORTOGALLO. LA CANTANTE HA DECISO DI ABBANDONARE LA BUCOLICA DIMORA DOVE SI ERA TRASFERITA NEL 2017, PER RITORNARE NEGLI USA – IL MOTIVO? UNO SGARBO DEL SINDACO DI SINISTRA CHE LE HA NEGATO IL PERMESSO DI GIRARE UN VIDEO IN UN PALAZZO SETTECENTESCO. VOLEVA FAR ZOMPETTARE UN CAVALLO DENTRO LA DIMORA, MA LUI LE HA RISPOSTO: “CERTE COSE NON SI COMPRANO” – E LEI SI È SCATENATA CON GLI INSULTI…(VIDEO)