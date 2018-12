“PAOLO BROSIO NON DEVE ESIBIRSI TROPPO” - EMILIO FEDE FA IL CAZZIATONE AL SUO EX ALLIEVO: “GLI HO DETTO DI STARE ATTENTO ALTRIMENTI RISCHIA DI PERDERE CREDIBILITÀ. LUI È COLLEGATO ALLA PREGHIERA, NON PUÒ ANDARE DI QUA E DI LÀ A CAZZEGGIARE - NON PUÒ ANDARE A CERCARE POPOLARITÀ, ALTRIMENTI TRADISCE LA SUA CREDIBILITÀ RELIGIOSA…”

Da I Lunatici Radio2 https://www.raiplayradio.it/programmi/ilunatici

emilio fede

Emilio Fede è intervenuto ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format "I Lunatici", condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta ogni notte dall'1.30 alle 6.00 del mattino.

Emilio Fede ha parlato di nuovo dei suoi rapporti con Berlusconi: "Voglio mettere in chiaro subito una cosa. Io ero, sono e rimango amico di Berlusconi. Chiedo anche a lui di prendere posizione pubblicamente. E' scontato che Berlusconi voglia tornare in campo. Parlando negli occhi con lui non più tardi di un mese fa gli ho detto che ancora oggi il successore di Berlusconi è Berlusconi.

paolo brosio

Lui ha una carica psichica e psicologica inimmaginabile. Chi pensa di conoscerlo solo perché gli gira attorno sbaglia. Si può dire che la frase sui delfini che alla fine si sono rivelati delle sardine gliel'ho suggerita io. Io che gli voglio veramente bene, con lui ho passato 25 Natali e 25 Capodanni. Ci sono persone delle quali lui si circonda che pur di apparire si mettono ovunque. Per favore, Berlusconi dai un segnale pubblico sul fatto che noi ci vediamo spesso e siamo amici".

paolo brosio subito devoto di antonio conte

Sulle rivelazioni dell'ex avvocato di Ruby: "Il presunto pagamento di 5 milioni di euro arrivato da Berlusconi? Quello che più mi fa schifo è la vendetta, l'invidia, il modo di sproloquiare verso le persone. Io ho sempre rispettato la verità, ho sempre rispettato tutti. Che uno si svegli improvvisamente e dica dopo anni queste cose mi pare vergognoso. Che si usino dei termini di accusa a Berlusconi adesso non è giusto. L'albero è caduto. Quella vicenda lì va chiusa, se ha avuto o non ha avuto i soldi sono cavoli suoi, non condivido questo modo di esprimere la vigliaccheria".

paolo brosio a scherzi a parte 5

In chiusura Emilio Fede ha riservato un pensiero per Paolo Brosio: "Mi chiedete se ho pregato per Sushi, il suo gatto? Io ho parlato con Brosio pochi giorni fa, l'ho cresciuto, gli ho detto di stare attento a non esibirsi troppo, altrimenti rischia di perdere credibilità. Lui è collegato alla preghiera, non può andare di qua e di là a cazzeggiare. Io ho un cane senza il quale non potrei vivere, ma Brosio non può andare a cercare popolarità, altrimenti tradisce la sua credibilità religiosa".