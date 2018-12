Fabrizio Boschi per “il Giornale”

laura boldrini

«Prima gli italiani, vergogna, prima gli italiani!». Un uomo sulla sessantina, visibilmente alterato, ha attaccato così Laura Boldrini ieri sera a Fiumicino, mentre faceva il check-in al gate di imbarco per Milano. Lei ha risposto con un sorriso e si è avviata verso il suo volo diretta poi a Lodi a presenziare alla festa di Natale organizzata dalle associazioni del circolo Cerri e dal Coordinamento Uguali Doveri, per sostenere la scuola in cui i bimbi stranieri sono stati esclusi dalla mensa.

laura boldrini

Salito anche l' uomo sull' aereo, una volta che l ex «presidenta» della Camera ha preso posto, ha ripreso ad attaccarla urlandole contro con rabbia e cattiveria: «Vergognati, prima gli italiani! Prima gli italiani!», chinandosi su di lei, davanti agli altri passeggeri sbalorditi.

Lo racconta su Facebook Flavio Alivernini, responsabile della comunicazione della Boldrini che ha definito l'uomo «paonazzo e schiumante di rabbia»: «Ero tre file più indietro e ho fatto un balzo in avanti per farle da scudo. L' ho invitato a prendere posto. A quel punto si è finalmente allontanato, grazie anche alle proteste degli assistenti di volo e delle persone che hanno assistito attoniti alla scena. Questa è la storia. Ve la racconto da giornalista, così come l' avrei mandata al giornale se lavorassi ancora in redazione».

salvini boldrini

Tuttavia Alivernini, in maniera non esattamente imparziale e da giornalista, ha poi raccontato un' altra storia, la sua, che ha del surreale. «Quella di chi lancia gli slogan #PrimaGliItaliani e fa le campagne social con le facce dei nemici da colpire, che magari riescono pure nell' intento di portare qualche persona di più in piazza in un Paese rabbioso e rancoroso che non vede l' ora di prendersela con qualcuno.

Ma se il risultato poi è che gli avversari politici vengono aggrediti davvero? Cosa aspetta Salvini manifestare la sua solidarietà a Laura Boldrini stavolta? Il ministro dell' Interno - si chiede Alivernini - ha più paura di deludere i suoi o che a qualcuno venga fatto del male in nome dei suoi slogan?».

BOLDRINI FEMINISTE

Ora, sinceramente cosa c' entri Salvini con un maleducato che ha perso le staffe su un aereo, e del quale nessuno condivide ovviamente il comportamento, non si sa. E nemmeno la ragione per la quale Salvini dovrebbe presentare le sue scuse alla ex «presidenta». Considerato anche che, Alivernini dovrebbe saperlo bene, qualche giorno fa era stata proprio lei ad attaccare, senza motivo, Salvini negli studi di Skytg24, invitandolo a togliere dal suo profilo Facebook i commenti offensivi contro due ragazze minorenni che inneggiavano a un altro piazzale Loreto per il vicepremier. Forse ha ragione Federico Palmaroli, l' ideatore di «Le frasi di Osho» che ha commentato: «Secondo me le ha detto Prima le famiglie con bambini e i clienti Sky priority!».

LAURA BOLDRINI E ASIA ARGENTO