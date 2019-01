9 gen 2019 12:40

“QUEL RAGAZZO FLIRTAVA CON ME” – KEVIN SPACEY SI DIFENDE DALLE ACCUSE DI MOLESTIE SESSUALI IN UN’ISTANZA PRESENTATA AL GIUDICE CHE DOVRÀ DECIDERE SE CONDANNARLO: “MI HA DETTO DI AVERE 23 ANNI, HA CANTATO CON ME AL PIANOFORTE, MI HA OFFERTO DA BERE ED È VENUTO CON ME A FUMARE ALL’ESTERNO DEL CLUB. QUESTO SUGGERISCE UN FLIRT RECIPROCO” – L’ATTORE NON HA NEGATO DI AVERGLI TOCCATO IL PENE: “NON SI È SOTTRATTO E…”