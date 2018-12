“QUELLE FOTO ERANO SUI NOSTRI PROFILI” – A “LA ZANZARA” PARLA SAMANTHA BREGA, LA DONNA FOTOGRAFATA IN POSE SEXY INSIEME ALLA MARESCIALLA DEI CARABINIERI: “FATELA TORNARE A ROMA. I CARABINIERI SAPEVANO DI QUELLE FOTO, ERANO PUBBLICHE” – “CI SIAMO CONOSCIUTE IN PALESTRA. 23 ANNI FA HO FATTO UN FILM CON ROCCO SIFFREDI E…”

Da “la Zanzara – Radio24”

marescialla 9

Parla Samantha Brega - la donna fotografata in pose sexy con la marescialla dei carabinieri - a La Zanzara su Radio 24: “E’ stata trasferita dall’Arma in Sardegna a causa delle foto circolate nelle chat militari”. “Quelle foto erano sui nostri profili, pure quelle lingua-lingua e tetta-tetta. Non c’è niente di male”. “I Carabinieri sapevano di quelle foto, erano pubbliche”. “Siamo amiche, ci siamo conosciute in palestra”. “Mi sono trovata in mezzo a questa vicenda e sono terrorizzata”. “23 anni fa ho fatto un film con Rocco Siffredi, mi sono divertita ma il porno non faceva per me”. “Un appello? Fatela tornare al suo lavoro a Roma”.

marescialla hot 1 marescialla hot 3 marescialla hot 5 marescialla hot 2 marescialla hot 6 marescialla hot 4 marescialla 3 marescialla 7 marescialla 8