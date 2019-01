“RIDATEMI ALMENO IL COPIONE!” – HUGH GRANT LANCIA UN DISPERATO APPELLO SUI SOCIAL DOPO CHE I LADRI GLI HANNO ROTTO IL VETRO DELLA MACCHINA PER RUBARGLI LA BORSA, DIMENTICATA SU UN SEDILE – “NELL’IMPROBABILE IPOTESI CHE QUALCUNO CONOSCA COLORO CHE HANNO SPACCATO LA MIA AUTO, CONVINCETELI A RESTITUIRMI IL COPIONE. SONO MOLTE SETTIMANE DI APPUNTI E IDEE…”

Da "www.lastampa.it"

hugh grant

Si dimentica la borsa nell’auto e al mattino scopre che gli è stata rubata. Finestrino rotto e vettura ripulita dai ladri. Sarebbe una disavventura abbastanza comune, e non farebbe notizia, se non fosse capitato a un personaggio di fama mondiale come Hugh Grant.

L'attore, superato il momento di rabbia, dopo aver sporto denuncia, ha deciso di affidarsi ai social, precisamente al suo profilo Twitter, e lanciare un appello a chi l’ha derubato.

«Nell’improbabile ipotesi che qualcuno conosca coloro che hanno spaccato la mia auto stanotte e rubato la borsa - ha scritto -, per favore convinceteli a restituirmi il copione. Sono molte settimane di appunti e idee». Nella speranza di riottenere la borsa ha poi aggiunto «Magari anche le tessere sanitarie dei miei bambini».

tweet di hugh grant

Ai ladri (o ai testimoni) il celebre attore inglese avrebbe lasciato anche l’indirizzo degli studi londinesi dove recapitare la sceneggiatura. Il tweet ha ricevuto migliaia di ricondivisioni e non poche battute ironiche.

hugh grant

Il copione a cui si riferisce Hugh Grant riguarda l’ultimo film a cui sta lavorando. A 58 anni, l’ex golden boy del cinema britannico, interprete di «Quattro matrimoni e un funerale», «Notting Hill» e «Love Actually», sta vivendo un momento felice a livello privato e di rinascita professionale.

HUGH GRANT

Per il suo ruolo nella miniserie «A Very English Scandal» (in Italia in onda su FoxCrime ed è ancora recuperabile on demand), ha ottenuto una nomina nella cinquina dei best actors in una miniserie o tv movie da parte dei membri dei recenti Golden Globes.

HUGH GRANT CON PAPPAGALLO ALLA PRIMA DI PIRATI BRIGANTI DA STRAPAZZO HUGH GRANT HUGH GRANT HUGH GRANT