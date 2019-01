“LO SCRITTORE MOIX? SE AVESSI 25 ANNI MI FAREBBE SCHIFO” - ALBA PARIETTI: “QUESTO SCRITTORE È UN RAZZISTA, UN POVERO IMBECILLE - IL PROBLEMA DEI 50 ANNI È SUO, IO A 57 RIMORCHIO PIÙ DI PRIMA - SONO FORTUNATA. OGGI VADO DI MODA TRA I RAGAZZINI E CON LORO VIVO DEL MIO MITO PASSATO, COME I MONUMENTI AI CADUTI. OGGI PIACCIONO LE VECCHIE, QUANDO ERO GIOVANE TIRAVANO LE RAGAZZINE…”

Da “la Zanzara - Radio 24”

MOIX 1

“Moix? Questo signore se avessi 25 anni mi farebbe completamente schifo. Capisco che a lui piacciano quelle giovani, bisogna vedere il contrario. Il problema dei 50 anni lo hai lui, non io. Sono dichiarazione razziste, da povero imbecille”. Lo dice Alba Parietti a La Zanzara su Radio 24 sulle dichiarazioni dello scrittore francese Yann Moix.

“Oggi – dice - a 57 anni rimorchio più di prima. Con una forbice molto larga che va dai 25enni ai 70enni. I ragazzi giovani sono curiosi, e con loro vivo del mio mito passato come i vecchi monumenti ai caduti. Però sono capitata in un momento storico in cui vanno di moda le vecchie. Sono fortunata perché quando ero giovane tiravano più le ragazzine”.

alba parietti 3

“Felice e sicura di me come lo sono adesso – insiste la Parietti – non lo sono mai stato. A me over 50 piace. E comunque di piacere a quel vecchio carciofo dello scrittore francese non mi interessa, non lo toccherei nemmeno con una canna da pesca e non leggerei mai un suo libro”.

“Per i migranti sulle due navi – dice ancora la Parietti – mi sono vergognata come tutti. Non c’è stata umanità e quando si vede un bambino in quelle condizioni non si può dire prendeteveli a casa vostra. Tra Baglioni e Salvini sto con Baglioni tutta la vita, ci siamo incattiviti. D’altra parte sono stata la fondatrice di un Baglioni Fans Club”. Ti ha chiamato Freccero per Rai 2?: “Ci siamo sentiti. Adesso farò l’Isola dei Famosi. E perché no, magari potrei tornare a Rai 2. Io all’epoca ero sotto l’egida del generale Freccero”.

