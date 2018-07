“SERGIO MARCHIONNE DA OLTRE UN ANNO VENIVA DA NOI PER CURARE UNA GRAVE MALATTIA” - LO HA PRECISATO L'OSPEDALE UNIVERSITARIO DI ZURIGO DOVE L'EX AD DI FCA È STATO RICOVERATO: “NONOSTANTE IL RICORSO A TUTTI I TRATTAMENTI OFFERTI DALLA MEDICINA PIÙ ALL'AVANGUARDIA, IL SIGNOR MARCHIONNE È PURTROPPO VENUTO A MANCARE. SIAMO OGGETTO DI DIVERSE VOCI TENDENZIOSE DA PARTE DEI MEDIA RELATIVAMENTE ALLA SUA CURA MA…”

(ANSA) - Sergio Marchionne "da oltre un anno si recava a cadenza regolare presso il nostro ospedale per curare una grave malattia". Lo precisa l'Ospedale Universitario di Zurigo dove l'ex ad di Fca è stato ricoverato. "Nonostante il ricorso a tutti i trattamenti offerti dalla medicina più all'avanguardia, il signor Marchionne è purtroppo venuto a mancare", aggiunge esprimendo "il più accorato cordoglio" alla famiglia.

"La fiducia dei/delle pazienti nei confronti del ricorso alle migliori terapie possibili e nella discrezione - spiega - è cruciale per un ospedale. L'Ospedale Universitario di Zurigo (Usz) attribuisce enorme importanza al segreto professionale, e questo vale in egual misura per tutti i pazienti e le pazienti. Lo stato di salute è materia del/della paziente o dei relativi familiari. Per questo motivo fino a questo momento l'Usz non ha preso posizione in merito all'ospedalizzazione e al trattamento del signor Sergio Marchionne. Attualmente l'Usz è oggetto di diverse voci tendenziose da parte dei media relativamente alla sua cura". L'Ospedale spiega di avere diffuso il comunicato "per frenare il susseguirsi di ulteriori speculazioni".

