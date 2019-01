15 gen 2019 18:27

“SONO MALATO, SONO CAMBIATO” – LE PRIME PAROLE DI CESARE BATTISTI APPENA ARRIVATO NEL CARCERE DI MASSAMA A ORISTANO: “MI DITE IN QUALE PARTE DEL MONDO MI TROVO? ORMAI È TUTTO FINITO…” – L’AVVOCATO: “NON LO CONOSCEVO, L’HO VISTO OGGI PER LA PRIMA VOLTA, IERI HA AVUTO UNA GIORNATA 'PESANTINA'. PER GIUDICARLO UMANAMENTE…”